Bác sĩ trẻ ngày khoác blouse, tối chạy Grap

Hoàng Đức Hùng (sinh năm 2000, quê Bắc Ninh) tốt nghiệp chuyên ngành Y học Cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội vào tháng 6/2025. Hùng hiện đang thực hành lâm sàng 12 tháng tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Đây là điều kiện bắt buộc để Hội đồng Y khoa Quốc gia sát hạch và cấp giấy phép hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Theo chương trình đào tạo y khoa hiện hành, thời gian từ khi bước chân vào giảng đường đại học đến lúc chính thức làm việc độc lập kéo dài trung bình một thập kỷ.

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thời khóa biểu của Hùng bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc lúc 17h, với các nhiệm vụ như xử lý thủ tục hành chính, theo dõi hồ sơ bệnh án và hỗ trợ điều trị dưới sự giám sát của các bác sĩ chính. Khóa đào tạo này không chi trả thù lao, học viên nộp khoản học phí 21,6 triệu đồng cho toàn bộ thời gian thực hành.

Anh Hùng tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2025.

Trong giai đoạn này, về mặt pháp lý, người học mang tư cách là học viên thực hành chứ chưa phải viên chức hay nhân sự chính thức có hợp đồng lao động tại bệnh viện. Vì vậy, họ không thuộc diện hưởng lương cơ bản, không có phụ cấp phẫu thuật/thủ thuật, thông thường phải tự chi trả học phí thực hành cho cơ sở đào tạo. Điều này tạo ra một "khoảng trống thu nhập" kéo dài từ 12 đến 18 tháng ngay sau khi vừa rời ghế nhà trường.

Lịch thực hành cố định từ 8h đến 17h khiến Hùng khó tìm việc làm thêm có thu nhập tốt. Để trang trải tiền thuê phòng trọ 2,5 triệu đồng mỗi tháng kèm chi phí điện, nước và ăn uống, chàng trai chọn lái xe công nghệ đêm.

Nam bác sĩ chạy xe ôm buổi tối để có thêm thu nhập.

Nhờ duy trì công việc này đều đặn, chàng trai Bắc Ninh hiện kiếm được khoảng 8-10 triệu đồng/tháng.

Những cuốc xe cũng mang đến cho không ít cuộc trò chuyện thú vị. Khi biết tài xế chở mình đã tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và đang thực hành tại bệnh viện, nhiều hành khách tỏ ra bất ngờ. Có người tò mò hỏi vì sao anh vẫn chạy xe sau một ngày làm việc trong môi trường y tế, thậm chí đùa rằng: "Công việc ở bệnh viện chưa đủ mệt hay sao?".

Hùng hiện mang quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị sau khi tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị tại Học viện Quân y.

"Tôi chỉ giải thích đơn giản rằng mình muốn tranh thủ thời gian để kiếm thêm thu nhập", Hùng kể. Với lịch thực hành cố định vào ban ngày, anh cũng có thể chủ động giờ giấc, linh hoạt nhận khách tùy theo quỹ thời gian của mình.

Dù vậy, Hùng thừa nhận việc cùng lúc đảm đương nhiều công việc cũng khiến sức khỏe ít nhiều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, từ khi bắt đầu kinh doanh hoa, anh còn phải dành thêm thời gian quản lý hàng hóa và chăm sóc khách hàng.

Để đầu tư kho hoa tươi nhập khẩu cùng bạn bè, Hùng đã vay thêm vốn, tự xoay xở mà không nhờ gia đình hỗ trợ. Đến nay, việc kinh doanh chưa mang lại lợi nhuận, trong khi phần lớn thu nhập từ chạy xe được anh sử dụng cho sinh hoạt và tiếp tục đầu tư.

Được gia đình định hướng theo ngành Y từ sớm, Hùng từng đặt mục tiêu trở thành bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, anh không đủ điểm trúng tuyển ngành Bác sĩ Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

Không muốn từ bỏ nguyện vọng, Hùng dành thêm một năm ôn tập và thi lại nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi. Cuối cùng, anh lựa chọn ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tại cùng trường.

"Năm đầu tiên, việc học của tôi không thực sự ổn. Tôi phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với chương trình học và định hướng mới", anh thừa nhận.

Dần quen với chuyên ngành đã chọn, Hùng tiếp tục theo đuổi việc học và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2025, nhận bằng bác sĩ 2 tháng sau đó.

Bên cạnh ngành Y, môi trường quân đội cũng là điều Hùng từng mong muốn trải nghiệm. Trước đây, anh có ước mơ trở thành bác sĩ quân y nhưng không đạt yêu cầu sức khỏe ở vòng sơ tuyển để dự tuyển vào Học viện Quân y.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng đăng ký tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị tại Học viện Quân y. Quyết định này xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm môi trường quân đội, rèn luyện tính kỷ luật và khả năng thích nghi với khó khăn. Khóa học kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11/2025. Sau khi hoàn thành, Hùng mang quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị.

"Dù không thể theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ quân y như dự định ban đầu, tôi rất trân trọng những trải nghiệm có được tại Học viện Quân y", anh chia sẻ.

Theo kế hoạch, Hùng sẽ hoàn thành giai đoạn thực hành tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương vào tháng 12 tới. Sau đó, dự định tiếp tục học việc tại một phòng khám để nâng cao tay nghề, đồng thời ôn thi chương trình thạc sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội.

Đây cũng là mục tiêu khiến anh dành phần lớn thời gian ngoài bệnh viện để làm thêm và tích lũy tài chính. Chàng trai sinh năm 2000 mong có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt, học phí trong những năm tiếp theo mà không phải phụ thuộc vào gia đình.

"Sắp tới, tôi sẽ giảm số buổi chạy xe, thậm chí dừng hẳn để tập trung tối đa cho việc ôn thi và kinh doanh hoa", anh bày tỏ.