Bác sĩ trẻ liên tục ép tim trên băng ca, kịp thời cứu bệnh nhân

Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang liên tục ép tim lồng ngực để cứu bệnh nhân trên băng ca (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8-10, trong lúc đang ăn tối cùng gia đình, ông N.Đ.N. (60 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Nghệ An) bất ngờ ngã gục xuống nền nhà. Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa ông đến bệnh viện bằng ô-tô.

Khoảng 23 giờ 20 cùng ngày, khi ông N. vừa được đưa đến khu vực tiếp nhận cấp cứu, đội ngũ nhân viên y tế đang đẩy băng ca đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Nhận thấy, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, toàn thân tím tái, bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang, đang thực tập tại khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, nhanh chóng kiểm tra.

Không chần chừ trước tình huống nguy hiểm, bác sĩ Quang lập tức leo lên băng ca, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực nhằm duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân. Lúc này, các nhân viên y tế khẩn trương đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, triển khai những biện pháp hồi sức cần thiết. Mọi thao tác đều được tiến hành nhanh chóng, bởi sự chậm trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang, khi nhận thấy dấu hiệu ngừng tuần hoàn của bệnh nhân, anh đã lập tức thực hiện ép tim theo phản xạ nghề nghiệp, không để gián đoạn việc hồi sức trong quá trình di chuyển người bệnh vào phòng cấp cứu.

Với sự phối hợp liên tục của ê-kíp trực, sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân đã xuất hiện mạch trở lại. Đây là tín hiệu quan trọng, giúp các bác sĩ tiếp tục ổn định tình trạng người bệnh và chuẩn bị chuyển tuyến để được điều trị chuyên sâu.

Đoạn video ghi lại cảnh bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca ép tim cho bệnh nhân được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều người đã dành lời khen cho phản ứng kịp thời và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế.

Theo bác sĩ Cao Anh Chức, BSCK1, trưởng ê-kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, đối với những trường hợp ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và tiến hành hồi sức ngay lập tức đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi phút trôi qua đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cứu sống bệnh nhân cũng như nguy cơ để lại những tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Chức đánh giá cao sự nhanh nhạy của bác sĩ Quang cùng tinh thần phối hợp của các thành viên trong kíp trực. Việc người bệnh có mạch trở lại sau khoảng 20 phút cấp cứu là kết quả tích cực của quá trình hồi sức khẩn trương, kiên trì.