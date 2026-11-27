Theo thông tin được công bố tại phiên tòa ở Melbourne, Australia, bị cáo Ryan Cho đã quay lén các nữ đồng nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025.

Ngày 23/11, tại phiên điều trần trước khi tuyên án, Cho phải đối mặt với nhiều nạn nhân của mình. Trước đó, vào tháng 7, người này đã nhận tội đối với 13 cáo buộc tại tòa án.

Công tố viên Mark Gibson KC cho biết, Cho đã sử dụng điện thoại di động giấu trong túi lưới, đặt tại nhà vệ sinh và phòng tắm dành cho nhân viên để ghi hình các đồng nghiệp nữ.

Lật tẩy bí mật của bác sĩ

Một đoạn video được trình chiếu tại tòa cho thấy bị cáo lắp móc treo lên cửa nhà vệ sinh, sau đó đặt chiếc túi lưới có lỗ bên trong chứa điện thoại để thiết bị ghi hình liên tục.

Không chỉ vậy, Cho còn khóa hoặc chặn những nhà vệ sinh khác trong bệnh viện, khiến các nữ nhân viên buộc phải sử dụng khu vực có đặt camera bí mật.

Vị bác sĩ đã giấu điện thoại trong một túi lưới ở nhà vệ sinh và phòng thay đồ.

Trong khoảng thời gian phạm tội, người này đã ghi lại hơn 3.000 đoạn video về các nữ đồng nghiệp. Những đoạn phim được sắp xếp có hệ thống trong các thư mục trên máy tính xách tay, phân loại theo từng nạn nhân và các cấp độ khác nhau.

Đáng chú ý, cảnh sát còn phát hiện một tài liệu được Cho lập để lên kế hoạch nhắm đến các nữ đồng nghiệp. Tài liệu này liệt kê tên những người bị theo dõi, những người mà bị cáo dự định quay lén, đồng thời ghi chi tiết ca làm việc của họ và lịch vệ sinh nhà vệ sinh.

Sau khi một nữ y tá phát hiện chiếc túi có chứa điện thoại, Cho tiếp tục ghi chép những chỉ dẫn cho bản thân, trong đó có việc tránh khóa nhà vệ sinh vào thời điểm nhân viên vệ sinh làm nhiệm vụ và cách cải thiện chất lượng các đoạn ghi hình.

Công tố viên Mark Gibson nhận định tài liệu này cho thấy dấu hiệu chuẩn bị cho những hành vi phạm tội tiếp theo.

Theo thông tin tại tòa, trong số 871 nạn nhân, có 50 người bị quay lén tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum, 277 người tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và hàng trăm người khác tại Bệnh viện Austin.

Ngoài hành vi quay lén, cảnh sát còn phát hiện Cho từng theo dõi một phụ nữ bên ngoài nơi làm việc trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021.

Nỗi ám ảnh của các nạn nhân

Tại phiên tòa, nhiều nạn nhân đã lên tiếng về những tổn thương và ảnh hưởng lâu dài mà hành vi của Cho gây ra.

Cho đã nhận tội tại tòa án Melbourne về 13 cáo buộc. Nguồn: 9News

Y tá chuyên khoa ung thư Courtney Whelan, một trong những nạn nhân quyết định từ bỏ quyền giữ kín danh tính, cho biết cô cảm thấy xấu hổ và bất lực sau khi biết mình bị quay lén tại nơi làm việc.

Trong bản tường trình về những ảnh hưởng của vụ việc, cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nơi tôi cống hiến hết mình lại trở thành nơi phẩm giá của tôi bị tước đoạt".

Nhiều nữ nhân viên khác cho biết họ không còn cảm thấy an toàn khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì lo sợ có thể tiếp tục bị ghi hình trái phép.

Theo hồ sơ vụ án, Cho ban đầu phải đối mặt với hơn 900 cáo buộc, trước khi nhận tội đối với 13 tội danh gộp lại.