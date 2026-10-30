Bác sĩ Trần Quốc Sử được trao quyết định Quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau trao quyết định và giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đối với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Sử. (Ảnh: CTV)

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Cà Mau đã công bố Quyết định số 1887/QĐ-SYT của Sở Y tế về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với bác sĩ chuyên khoa 2 Mã Quốc Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Cũng tại hội nghị này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 2508/QĐ-SYT ngày 28/10/2026, về việc giao Quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cho bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Sử. Trước đó, bác sĩ Trần Quốc Sử đã nhiều năm giữ cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

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Quang cảnh hội nghị công bố và trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Sử, Quyền Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế và sự tín nhiệm của tập thể bác sĩ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Đồng chí Trần Quốc Sử cam kết sẽ nỗ lực cao hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành; chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nhằm tiếp tục xây dựng Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu ngày một vững mạnh, đổi mới, phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong tỉnh Cà Mau và tỉnh lân cận trong thời kỳ mới…

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu từ nhiều năm nay được đánh giá là đơn vị hoạt động đạt chất lượng cao của địa phương. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Được biết, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu có quá trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, đơn vị này được đánh giá là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, đơn vị hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Những năm qua, đơn vị đang phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như tim mạch can thiệp, can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ, phẫu thuật thay khớp và các chuyên khoa ngoại.

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu có quá trình gần 120 năm xây dựng và phát triển. (Ảnh: TRỌNG DUY)