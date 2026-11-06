Bác sĩ tiêu hóa chỉ ra tác dụng của đi bộ 20 phút mỗi ngày

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Reports ghi nhận tác động tích cực của việc đi bộ đối với nhu động ruột. 21 người tham gia nghiên cứu nằm nghỉ để các nhà khoa học ghi lại âm thanh đường ruột trong một phút, sau đó đi trên máy chạy bộ 20 phút với tốc độ thoải mái và tiếp tục nằm nghỉ 15 phút.

Kết quả cho thấy, chỉ 1-2 phút sau khi đi bộ, các chỉ số phản ánh hoạt động của đường ruột đã tăng đáng kể so với thời điểm trước khi vận động. Nhu động ruột là những cơn co thắt nhịp nhàng đẩy thức ăn và chất thải di chuyển qua đường tiêu hóa.

Tiến sĩ Matthew Hoscheit, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Mỹ, cho biết vận động vừa phải có thể thúc đẩy tiêu hóa và giúp duy trì thói quen đại tiện đều đặn. "Khi bạn đi bộ hoặc chạy, ruột cũng chuyển động bên trong ổ bụng. Điều này có thể thúc đẩy sự di chuyển của các chất trong đường tiêu hóa", ông giải thích.

Vận động mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Ảnh: AI

Theo chuyên gia, hoạt động thể chất làm tăng hoạt động của một số dây thần kinh, đồng thời kích thích các cơ và ruột vận động tích cực hơn. Vì vậy, vận động có thể hỗ trợ hoạt động đường tiêu hóa tốt hơn so với việc ăn xong rồi nằm trên ghế sofa.

Ngoài đi bộ, nhiều hình thức vận động vừa phải khác cũng có lợi cho tiêu hóa. Theo Tiến sĩ Hoscheit, yoga có thể giảm đầy hơi, chướng bụng và táo bón. Đạp xe, đi cầu thang hoặc bất kỳ hoạt động nào khiến cơ thể vận động đều có ích. Tập luyện còn cải thiện nhu động ruột, giảm triệu chứng táo bón và hỗ trợ chức năng tiêu hóa ở người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc bệnh viêm ruột. Bên cạnh vận động, bổ sung đủ nước cũng góp phần cải thiện một số vấn đề về nhu động ruột.

Một nghiên cứu đăng trên BMJ Open Sport & Exercise Medicine ghi nhận, những bệnh nhân Parkinson đi bộ 3.000 bước mỗi ngày trong 3 tháng có tình trạng táo bón mạn tính cải thiện đáng kể. Người tham gia đi phân mềm hơn và số lần đại tiện tăng lên.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo đi bộ 20 phút sẽ giúp hết táo bón ngay lập tức hoặc chữa khỏi tình trạng này. Các chuyên gia đều khuyến nghị người bị táo bón duy trì vận động để giảm triệu chứng.

Tiến sĩ Hoscheit nhấn mạnh, mọi người không cần thực hiện những bài tập quá sức. Đi bộ 15 phút quanh nhà, 30 phút dọc đường phố hoặc vận động trên máy chạy bộ đều có ích. Điều quan trọng là duy trì thói quen và tập luyện đều đặn.