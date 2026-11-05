Bác sĩ tiếc nuối về cái chết của người đàn ông 49 tuổi trên sân pickleball

Bác sĩ tiếc nuối vì bỏ qua cấp cứu ban đầu

Trao đổi với PV VietNamNet về vai trò của cấp cứu ngoại viện, ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết đây là kỹ năng vô cùng quan trọng, cứu người trong gang tấc.

Bác sĩ Phong kể lại một trường hợp là nam giới 49 tuổi đột ngột gục xuống khi đang chơi pickleball tại một nhà thi đấu ở Hà Nội. Những người xung quanh phát hiện sự việc và gọi cấp cứu 115, nhưng khi được hướng dẫn ép tim qua điện thoại, họ không biết cách thực hiện và không tiến hành sơ cứu.

Khoảng 15 phút sau, đội cấp cứu tiếp cận được bệnh nhân. Dù tim đập trở lại sau can thiệp, người bệnh đã bị tổn thương não nghiêm trọng và không qua khỏi.

Một trường hợp ngừng tim được bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện E. Ảnh: BVCC.

Ngược lại, một nam thanh niên 25 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) bất tỉnh, ngừng tuần hoàn đã thoát "cửa tử" nhờ được đồng nghiệp ép tim ngay tại chỗ theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu 115. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện E tiếp tục điều trị, hồi phục và hiện có cuộc sống ổn định.

Bác sĩ Phong cho biết đây là trường hợp may mắn, cho thấy việc cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay tại hiện trường có ý nghĩa quyết định. Ngược lại, nếu người chứng kiến chỉ đứng nhìn, chờ nhân viên y tế đến mà không thực hiện sơ cứu, người bệnh có thể mất đi cơ hội sống.

Hai trường hợp với kết quả trái ngược cho thấy khoảng thời gian chờ cấp cứu có thể tạo ra khác biệt lớn. Trong tình huống ngừng tuần hoàn, mỗi phút trôi qua mà não không được cung cấp đủ oxy đều làm tăng nguy cơ tổn thương không hồi phục.

Ép tim ngay khi nghi ngờ ngừng tuần hoàn

Theo bác sĩ Phong, khi gặp một người đột ngột bất tỉnh, việc đầu tiên cần làm là quan sát, bảo đảm hiện trường an toàn rồi kiểm tra phản ứng của người bệnh. Nếu nạn nhân không đáp ứng và không thở bình thường, người xung quanh cần gọi cấp cứu 115, bật loa ngoài điện thoại để được hướng dẫn và nhanh chóng tiến hành ép tim.

“Không cần phải thực hiện những thao tác quá phức tạp. Điều quan trọng là phát hiện người bệnh bất tỉnh, không thở bình thường và nhanh chóng ép tim, thay vì chờ đợi nhân viên y tế đến”, bác sĩ nhấn mạnh.

Với người không có chuyên môn, việc cố gắng bắt mạch có thể khiến quá trình sơ cứu bị trì hoãn hoặc thực hiện sai. Vì vậy, nếu nạn nhân bất tỉnh, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp, người chứng kiến cần gọi cấp cứu và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, không mất thời gian tìm mạch.

Khi ép tim cho người trưởng thành, cần đặt gót bàn tay vào giữa ngực, ở nửa dưới xương ức, đặt bàn tay còn lại lên trên, giữ hai cánh tay thẳng và dùng trọng lượng cơ thể ấn thẳng xuống. Tốc độ ép khoảng 100-120 lần mỗi phút, độ sâu khoảng 5-6cm, sau mỗi lần ép cần để lồng ngực trở lại vị trí ban đầu.

Nếu chưa được huấn luyện hoặc không thể thực hiện hà hơi thổi ngạt, người sơ cứu có thể ép tim liên tục theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu 115. Nếu có máy khử rung tim tự động (AED) tại hiện trường, cần nhanh chóng sử dụng theo hướng dẫn bằng giọng nói của thiết bị.

Bác sĩ Phong cho rằng kỹ năng sơ cứu ngừng tuần hoàn cần được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Người dân không nhất thiết phải có kiến thức y khoa chuyên sâu mới có thể hỗ trợ người gặp nạn. Tuy nhiên, để thực hiện đúng và tự tin trong tình huống khẩn cấp, mỗi người nên tham gia các lớp học thực hành cấp cứu trên mô hình.

“Ép tim đúng cách có thể góp phần duy trì tuần hoàn máu, đưa oxy lên não và các cơ quan quan trọng trong lúc chờ nhân viên y tế đến. Đừng đứng nhìn hay chờ đợi, bởi trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, thời gian là yếu tố sống còn”, bác sĩ khuyến cáo.