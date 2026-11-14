Bác sĩ thú y tận tâm chăm sóc động vật hoang dã

Với bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng, Trạm trưởng Trạm Cứu hộ động vật hoang dã (Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội), sự tận tụy với từng ca bệnh và trách nhiệm trong mỗi nhiệm vụ đã trở thành phẩm chất nghề nghiệp đáng quý.

Bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng (Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội) kiểm tra sức khỏe cho rùa núi. Ảnh: Hoàng Sơn

Tận tụy với từng cá thể động vật

Trên cương vị Trạm trưởng Trạm Cứu hộ động vật hoang dã, bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tổ chức, điều hành hoạt động chăm sóc, điều trị động vật.

Công việc đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và sự cẩn trọng bởi mỗi loài có đặc điểm sinh học, tập tính, yêu cầu chăm sóc khác nhau. Một sơ suất trong quá trình tiếp xúc, vận chuyển, gây mê hay điều trị đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của động vật.

Tính từ đầu năm đến tháng 10-2026, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tiếp nhận 97 vụ với gần 3.000 cá thể động vật hoang dã, tăng 1,5 lần số vụ và gần 2 lần số cá thể so với cùng kỳ năm 2025. Công tác phòng bệnh được triển khai 18 đợt với gần 4.500 lượt cá thể; điều trị 50 đợt với 2.500 lượt.

Đằng sau những con số đó là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền bỉ mỗi ngày. Bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng luôn chú trọng theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Đặc biệt, với những cá thể bị thương nặng hoặc suy kiệt kéo dài, quá trình phục hồi có thể mất nhiều thời gian, đòi hỏi người chăm sóc phải kiên trì, không được chủ quan.

Bên cạnh việc trực tiếp tham gia điều trị, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng còn tổ chức phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa các vị trí chuyên môn, bảo đảm từng khâu chăm sóc động vật được thực hiện nghiêm túc. Khi xuất hiện ca bệnh phức tạp, bác sĩ Hằng cùng đồng nghiệp trao đổi, tìm hướng xử lý và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Phó Trạm trưởng Trạm Cứu hộ động vật hoang dã (Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội) Nguyễn Duy Hải nhận xét, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng luôn trách nhiệm, sát sao với công việc, nhất là những trường hợp động vật bị bệnh nặng.

Khi phát sinh ca khó, bác sĩ trực tiếp cùng cán bộ, nhân viên tìm phương án xử lý. Không chỉ phân công, đôn đốc, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng còn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Không ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả cứu hộ

Với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng, kinh nghiệm thực tiễn cần đi đôi với việc cập nhật kiến thức và hoàn thiện quy trình chuyên môn. Đây là cơ sở để vị bác sĩ này tìm tòi, đề xuất những cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị động vật hoang dã.

Một trong những dấu ấn chuyên môn của bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng là sáng kiến “Nâng cao năng lực cho bác sĩ thú y trong công tác điều trị bệnh cho động vật hoang dã”, được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đánh giá cao.

Sáng kiến tập trung nâng cao chất lượng khám, điều trị thông qua tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phân công rõ trách nhiệm giữa bác sĩ chính và bác sĩ hỗ trợ, tăng cường trao đổi nghiệp vụ trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng không chỉ quan tâm đến tổn thương thể chất mà còn chú trọng sức khỏe tâm lý và khả năng phục hồi tập tính tự nhiên của động vật. Một trường hợp đáng nhớ là cá thể khỉ bị sang chấn tâm lý, thường xuyên có biểu hiện tự đập tay vào mặt.

Sau quá trình theo dõi, nhận diện hành vi bất thường, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng cùng đồng nghiệp lựa chọn giải pháp ghép cá thể này với một cá thể khỉ khác để chúng có bạn chơi, tăng cường tương tác và từng bước khôi phục tập tính tự nhiên. Sau 6 tháng được chăm sóc, hành vi bất thường của cá thể khỉ giảm khoảng 90%.

Trường hợp này cho thấy, cứu hộ động vật hoang dã không chỉ là chữa lành tổn thương thể chất mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu tập tính, tâm lý của từng loài. Đôi khi, sự hồi phục bắt đầu từ những thay đổi trong môi trường sống và phương pháp chăm sóc. Đó cũng là cách người bác sĩ thú y thể hiện trách nhiệm với từng cá thể được giao bảo vệ.

Cùng với phát huy năng lực chuyên môn tại chỗ, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức, chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn.

Thông qua hợp tác với tổ chức Four Paws Việt Nam, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội triển khai tiêm vắc xin, khám tổng quát cho 41 cá thể hổ và khám sức khỏe cho 12 cá thể động vật khác. Hoạt động trao đổi chuyên môn với sinh viên thú y Trường Đại học ChungBuk (Hàn Quốc) cũng góp phần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm điều trị và chăm sóc động vật hoang dã.

Hiệu quả cứu hộ không chỉ được đánh giá qua số lượng động vật được tiếp nhận, điều trị mà còn ở khả năng phục hồi để trở về tự nhiên.

Đến nay, trung tâm đã tổ chức 6 đợt tái thả 1.482 cá thể động vật hoang dã, tăng gần 70% so với năm trước. Những kết quả đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, trong đó có vai trò tổ chức, điều hành và thúc đẩy đổi mới chuyên môn của bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng.

Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Tạ Duy Long đánh giá, bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và vững chuyên môn. Trên cương vị Trạm trưởng, bác sĩ luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, quan tâm xây dựng đội ngũ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã.

Nỗ lực của bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng được ghi nhận qua kết quả công tác. Năm 2025, bác sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, năm 2020, bác sĩ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn.

Năm 2021, bác sĩ cũng nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn.

Những danh hiệu, phần thưởng là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, cống hiến của một cán bộ tận tụy với nghề. Nhưng có lẽ, phần thưởng ý nghĩa hơn cả đối với bác sĩ Trịnh Thị Thu Hằng là nhìn thấy những cá thể động vật từng bị thương, suy kiệt dần hồi phục, đủ điều kiện trở về thiên nhiên.

Với bác sĩ, mỗi ca cứu hộ thành công không chỉ là kết quả của chuyên môn mà còn là minh chứng cho trách nhiệm và tình yêu nghề của những người đang ngày đêm bảo vệ động vật hoang dã.