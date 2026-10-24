Bác sĩ Thủ đô mang 'ánh sáng' đến với người dân vùng cao

Khám mắt, tư vấn chuyên sâu cho người dân xã Kim Bình. Ảnh: BVCC

Từ hành trình thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế…

Chiều 22-10, khi nhiều người đã khép lại một ngày làm việc, đoàn công tác thiện nguyện của Bệnh viện Đông Đô lên đường từ Hà Nội, hướng về xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trên chuyến xe vượt những cung đường đèo dốc, hành trang của các y bác sĩ không chỉ có thuốc men, máy móc chuyên dụng, mà còn là mong muốn đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với những người dân còn nhiều khó khăn.

Đồng hành trong chương trình có Báo Nhân Dân, Quỹ “Free your eyes” và Chương trình “Triệu đôi mắt sáng” cùng UBND xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hoạt động được tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10) với chủ đề “Tháng 10 nhân ái, sẻ chia hôm nay, khỏe mạnh ngày mai” nhằm khám sàng lọc, tư vấn, điều trị các bệnh về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Trong chương trình, gần 300 người dân được thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: BVCC

Để triển khai chương trình, đoàn mang theo máy đo khúc xạ, máy đo nhãn áp, kính hiển vi cầm tay cùng các vật tư y tế cần thiết. Những thiết bị chuyên khoa được vận chuyển vượt quãng đường xa, phục vụ việc kiểm tra thị lực và phát hiện các bệnh lý nhãn khoa ngay tại địa phương.

Kim Bình là xã vùng cao có địa hình chia cắt, khoảng cách địa lý xa xôi, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Với người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, việc đến bệnh viện lớn để khám chuyên khoa không đơn thuần là chuyện đường xa. Chi phí đi lại, ăn ở và điều trị có thể khiến nhiều người chần chừ, thậm chí chấp nhận sống chung với đôi mắt ngày càng mờ đi.

Bởi vậy, chuyến đi của đoàn y bác sĩ Thủ đô không chỉ là một hoạt động khám bệnh nhân đạo, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế, đưa sự chăm sóc chuyên môn đến tận nơi người dân sinh sống.

Sáng 23-10, tại Trạm Y tế xã Kim Bình, chương trình được triển khai khẩn trương. Từ sớm, người dân đã có mặt tại điểm khám, trong đó, có nhiều người cao tuổi mang theo nỗi lo về đôi mắt suy giảm thị lực theo năm tháng.

Người dân được khám tầm soát, đo thị lực. Ảnh: BVCC

Các y bác sĩ, điều dưỡng tận tình hướng dẫn người dân thực hiện từng bước kiểm tra. Người cao tuổi được hỗ trợ di chuyển, đo thị lực và thăm khám cẩn thận. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, tư vấn hướng điều trị và hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chăm sóc mắt phù hợp.

Trong ngày, gần 300 người dân được thăm khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí theo danh mục được Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phê duyệt. Qua kiểm tra chuyên khoa, các bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh lý mắt cần được can thiệp kịp thời. Đáng chú ý, hơn 100 trường hợp có chỉ định phẫu thuật, đặc biệt là người mắc đục thủy tinh thể.

… đến cơ hội tìm lại ánh sáng

Trong số những người có mặt tại điểm khám, ông Đặng Văn Quốc (82 tuổi, ở thôn Soi Đúng, xã Kim Bình) mong chờ được kiểm tra đôi mắt đã mờ đi nhiều. Tuổi cao, thị lực suy giảm khiến việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày của ông gặp không ít trở ngại.

Là nông dân sống ở vùng quê, điều kiện kinh tế còn eo hẹp, việc đến các bệnh viện lớn để khám chuyên sâu luôn là điều khó khăn đối với mỗi người. Biết tin đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đông Đô về địa phương khám mắt, phát thuốc miễn phí, ông Quốc có mặt từ sáng sớm. Ông xúc động cho biết, các bác sĩ, điều dưỡng đón tiếp chu đáo, ân cần dìu từng bước, đo thị lực và kiểm tra mắt cẩn thận.

Qua thăm khám, hơn 100 trường hợp có chỉ định phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Khi nghe tin có đoàn bác sĩ từ Hà Nội lên Kim Bình, bà Đinh Thị Thường (80 tuổi, ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đã dậy từ sớm để đến khám. Sự tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng khiến bà cảm thấy yên tâm. Sau buổi khám, điều bà trân trọng là được biết rõ hơn đôi mắt mình đang gặp vấn đề gì và cần chăm sóc ra sao…

Điều đáng chú ý hơn cả là chương trình không dừng lại ở việc khám sàng lọc và cấp phát thuốc tại chỗ. Hơn 100 trường hợp được chỉ định phẫu thuật đã đăng ký điều trị tại Bệnh viện Đông Đô. Theo kế hoạch, những người đăng ký phẫu thuật trong đợt này được tài trợ 100% chi phí khám và bố trí xe đưa đón hai chiều từ địa phương đến Hà Nội, phục vụ quá trình phẫu thuật và trở về an toàn.

Chị Đỗ Hoài Thu, đại diện Quỹ “Free your eyes” và Chương trình “Triệu đôi mắt sáng”, đồng thời là trưởng đoàn công tác Bệnh viện Đông Đô chia sẻ, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở khám bệnh, cấp thuốc tại địa phương, mà còn hỗ trợ đưa người dân đến bệnh viện để được phẫu thuật, tạo cơ hội phục hồi thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện UBND xã Kim Bình đánh giá chương trình có ý nghĩa nhân văn đối với người dân địa phương. Sự phối hợp trong chuyên môn, tiếp đón, phân luồng và bảo đảm an ninh trật tự đã giúp người cao tuổi, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao trong điều kiện an toàn, thuận lợi.

Với đội ngũ trực tiếp tham gia chuyến đi, những trải nghiệm tại Kim Bình còn đọng lại sau khi công việc chuyên môn kết thúc. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến niềm vui của người dân, đặc biệt là các cụ cao tuổi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, khi được thăm khám và chẩn đoán bệnh.

Theo bác sĩ Giang, mỗi chuyến công tác xã hội không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mà còn là trách nhiệm nghề nghiệp, thôi thúc người thầy thuốc đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với cộng đồng.

Với điều dưỡng Trần Hà Linh, chuyến đi là hành trình nhiều cảm xúc, giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của chiếc áo blouse qua những lần nắm tay, dìu bước người dân và chứng kiến sự mong ngóng trong ánh mắt của bà con.

Còn với bác sĩ Bùi Phương Linh, dù hành trình vất vả, nụ cười và sự an tâm của người dân sau buổi khám chính là động lực để chị cùng đồng nghiệp tiếp tục cống hiến.

Hướng dẫn người dân cách chăm sóc mắt và sử dụng thuốc. Ảnh: BVCC

Chương trình tại Kim Bình là một phần trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội mà Bệnh viện Đông Đô phối hợp cùng Quỹ “Free your eyes” và Chương trình “Triệu đôi mắt sáng” triển khai trong nhiều năm. Giai đoạn 2022-2026, mạng lưới khám sức khỏe cộng đồng đã đến 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai, Ninh Bình, Hải Phòng, Sơn La, Điện Biên và Tuyên Quang. Tính từ quý I-2025 đến nay, đã có 1.314 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được thực hiện phẫu thuật miễn phí.

Hành trình đến Kim Bình khép lại nhưng những hy vọng được thắp lên từ mỗi ca khám vẫn còn tiếp nối. Với người dân vùng cao, được nhìn rõ hơn cũng là được sống tự tin, tự chủ và trọn vẹn hơn bên gia đình. Bằng chuyên môn và lòng nhân ái, các bác sĩ Thủ đô không chỉ mang đến cơ hội tìm lại ánh sáng, mà còn trao gửi niềm tin, sự sẻ chia đến những người còn nhiều khó khăn.