Bác sĩ tại nhà Nhận biết và điều trị tổn thương do zona thần kinh

Nguyễn Nhân, phường Phú Thượng, Hà Nội

Đáp: Zona thần kinh là bệnh nhiễm trùng do vi rút Varicella-Zoster (VZV) gây ra, cũng là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi mắc thủy đậu, vi rút không biến mất hoàn toàn mà tồn tại tiềm ẩn trong các hạch thần kinh cảm giác. Khi hệ miễn dịch suy giảm hoặc gặp các điều kiện thuận lợi, vi rút có thể tái hoạt động và gây zona thần kinh.

Bệnh thường gặp ở người trung niên, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc có tiền sử sử dụng corticoid kéo dài. Biểu hiện điển hình là các ban đỏ, mụn nước kèm cảm giác đau rát dọc theo đường đi của dây thần kinh.

Một trong những biến chứng của bệnh đau sau mắc zona thần kinh. Ngay cả khi tổn thương da đã lành, người bệnh vẫn có thể xuất hiện những cơn đau bỏng rát, đau nhói, đau như điện giật hoặc đau tăng khi vùng da từng bị tổn thương chỉ chịu một kích thích nhẹ. Cơn đau có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Đối với người bệnh bị đau sau zona kéo dài, đặc biệt khi các phương pháp điều trị trước đó chưa đạt hiệu quả như mong muốn, kỹ thuật sóng cao tần phong bế giảm đau có thể được cân nhắc tùy từng trường hợp. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, sử dụng sóng cao tần tác động lên các cấu trúc thần kinh liên quan đến dẫn truyền cảm giác đau, qua đó giúp giảm cảm giác đau rát, bỏng buốt do tổn thương thần kinh, đồng thời bảo tồn cấu trúc thần kinh.

Người mắc zona thần kinh cần được thăm khám và điều trị sớm, đặc biệt khi tổn thương xuất hiện ở vùng mặt, mắt hoặc gây đau nhiều. Với những trường hợp tổn thương da đã lành nhưng vẫn đau kéo dài, đau rát, bỏng buốt hoặc đau tăng khi chạm nhẹ, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.