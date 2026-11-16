Bác sĩ tại nhà: Nhận biết sớm dấu hiệu đái tháo đường type 2

Đáp: Thực tế lâm sàng cho thấy, nhiều dấu hiệu sớm của đái tháo đường type 2 dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường, ảnh hưởng của tuổi tác hay các bệnh lý khác. Có 5 dấu hiệu thường gặp mà người dân cần lưu ý.

Thứ nhất là khát nước nhiều và đi tiểu thường xuyên. Ở giai đoạn sớm, các biểu hiện này có thể chưa rõ rệt mà tăng dần theo thời gian. Người bệnh có thể uống nhiều nước hơn trước, thức dậy đi tiểu 1-2 lần mỗi đêm hoặc thường xuyên cảm thấy khô miệng.

Thứ hai là mệt mỏi kéo dài, giảm năng lượng không rõ nguyên nhân. Người bệnh dễ mệt dù không làm việc nặng, giảm tập trung, uể oải hoặc buồn ngủ ban ngày.

Thứ ba là sụt cân hoặc tăng cân bất thường. Một số người sụt cân từ từ, không rõ nguyên nhân do cơ thể không sử dụng glucose hiệu quả, phải huy động năng lượng từ mỡ và cơ. Ngược lại, nhiều người tăng cân dần, đặc biệt là tích tụ mỡ vùng bụng. Đây cũng là tình trạng thường đi kèm với kháng insulin.

Thứ tư là nhiễm trùng tái diễn, vết thương lâu lành. Tăng đường huyết kéo dài có thể làm suy giảm chức năng miễn dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Người bệnh dễ bị nhiễm trùng da, viêm nang lông, nhiễm nấm da, nấm sinh dục, viêm lợi, viêm quanh răng hoặc các vết trầy xước lâu lành.

Thứ năm là nhìn mờ thoáng qua, thị lực thay đổi thất thường. Người bệnh có thể thỉnh thoảng nhìn mờ, khó tập trung khi đọc sách hoặc cảm thấy khả năng nhìn xa, nhìn gần thay đổi. Nguyên nhân có thể do đường huyết tăng cao làm thay đổi áp lực thẩm thấu trong thủy tinh thể, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết của mắt. Tăng đường huyết kéo dài còn có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc.

Đái tháo đường type 2 thường diễn biến âm thầm nhưng có thể để lại hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời. Nhận diện các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm và phòng ngừa biến chứng.