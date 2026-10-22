Bác sĩ quân y làm tráp cưới sách đi hỏi vợ

Ngày vui của Hải Yến và Văn Minh trọn vẹn với hai tráp cưới đặc biệt.

Ngày 15/10, lễ nạp tài của cô dâu Hải Yến và chú rể Văn Minh, cùng sinh năm 1999, diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa.

Trong số các tráp cưới đoàn nhà trai đem tới, ngoài các tráp thông thường như trầu cau, bánh kẹo truyền thống, sự xuất hiện của một tráp sách và một tráp đầy những dải nhung, gấm, lụa khiến nhiều quan khách tò mò.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Hải Yến cho biết hai tráp cưới này cũng là điều đặc biệt nhất trong buổi lễ, chứa nhiều tâm huyết hai vợ chồng cô gửi gắm.

"Chúng tôi muốn đưa một sở thích rất đời thường nhưng mang dấu ấn cá nhân vào nghi thức truyền thống trong ngày vui, để những chiếc tráp không chỉ đẹp mà còn kể được câu chuyện riêng của hai đứa", cô nói.

3 tháng chuẩn bị

Khoảng 3 tháng trước, Hải Yến và Văn Minh cùng lên ý tưởng cho ngày trọng đại. Việc kết hợp 2 tráp mang chất liệu mới cùng 7 tráp lễ truyền thống trước hết thể hiện sự trân trọng của gia đình chú rể dành cho gia đình cô dâu, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị trong phong tục cưới hỏi.

Với tráp sách, đây không chỉ là sở thích chung của hai vợ chồng mà còn tượng trưng cho tri thức và thói quen đọc sách mà cả hai mong muốn duy trì như một nét văn hóa của gia đình nhỏ sau này.

Trên nền hoa màu hồng, trắng là bộ truyện trinh thám kinh điển Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), cuốn Đôi mắt của Mona (Thomas Schlesser) và Con Bim trắng tai đen (Gavriil Troyepolsky).

Tráp sách gồm trọn bộ Sherlock Holmes, cuốn Đôi mắt của Mona và Con Bim trắng tai đen. Trong khi đó, tráp gấm, lụa, nhung gồm các cuộn vải được xếp theo màu đậm đến nhạt.

Tất cả sách do Văn Minh tự tay lựa chọn dựa trên sở thích, thói quen đọc của vợ. Trong suốt 3 tháng, anh tìm kiếm các ấn phẩm phiên bản giới hạn tại nhiều nhà sách và hội sách khác nhau. Khó nhất là phải chọn được những cuốn vừa có nội dung ý nghĩa, vừa hài hòa về màu sắc và có phiên bản thật đặc biệt.

"Với tôi, tráp sách không chỉ thể hiện sở thích chung mà còn là cách chồng thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu dành cho tôi qua những điều rất nhỏ bé", Yến chia sẻ.

Tráp nhung, gấm, lụa là một câu chuyện riêng khác. Từ nhỏ, Hải Yến đã có một mảnh vải nhung gắn bó như người bạn thân thiết. Văn Minh đã quan sát điều đó và muốn dành tặng cô một tráp nhung như cách gửi gắm những điều tốt đẹp nhất. Bởi nhung, gấm, lụa vốn là những chất liệu quý trong quan niệm truyền thống.

Tráp sách xuất hiện nổi bật trong lễ nạp tài.

Đặc biệt, do đặc thù công việc ngành quân y, Minh có thể phải công tác xa nhà. Vì vậy, tráp nhung còn mang ý nghĩa tình cảm: mong những tấm vải nhung có thể thay anh ở bên vợ mỗi khi xa cách.

Từng tấm vải được mẹ chồng Yến giúp trực tiếp tìm hiểu, lựa chọn kỹ lưỡng. Các tấm nhiều màu sắc, chuyển từ tông đậm đến nhạt, cuộn thành từng cuộn và sắp xếp xen kẽ cùng các loại hoa để tạo nên tổng thể hài hòa.

Cả hai tráp cưới đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ họ hàng và khách mời hai bên. Nhiều người chia sẻ đã dự rất nhiều đám cưới song đây là lần đầu tiên được thấy tráp bằng sách và vải vóc độc đáo như vậy.

"Đó là niềm vui rất lớn của vợ chồng tôi, bởi những ý tưởng xuất phát từ sở thích và câu chuyện riêng của hai đứa đã được mọi người đón nhận", Yến bày tỏ.

Chung sở thích đọc sách

Hải Yến và Văn Minh quen nhau qua một nhóm bạn chung từ năm 2024, thường chơi boardgame để giải tỏa căng thẳng sau mỗi tuần làm việc. Đây là một loại hình giải trí nhóm, trong đó người chơi tương tác với nhau và với các thành phần của trò chơi như bàn cờ, quân cờ, thẻ bài, xúc xắc... ngay trên một mặt phẳng theo một bộ luật chơi nhất định.

Nhận thấy có nhiều điểm chung trong tư duy, quan điểm sống và sở thích, cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 4 rồi nhanh chóng quyết định tiến đến hôn nhân sau nửa năm.

Trong quá trình quen, sách là một sở thích chung được cặp đôi phát hiện. Cũng nhờ việc trao đổi những tựa sách hay, cả hai hiểu nhau nhanh hơn, rút ngắn thời gian tìm hiểu và sớm về chung một nhà.

Các tráp cưới trong ngày trọng đại của Hải Yến và Văn Minh.

Theo Yến, việc đọc sách còn giúp cho vốn kiến thức và vốn sống của cô và chồng có chiều sâu hơn, việc xử lý những vấn đề trong cuộc sống và mối quan hệ hai người cũng từ đó mang hơi hướm nhẹ nhàng, dễ đồng cảm và thấu hiểu hơn.

Với ngày vui vừa diễn ra trọn vẹn, đánh dấu mốc mới trên hành trình bên nhau, Hải Yến và Văn Minh cũng dự định làm một tủ sách riêng trong phòng cưới và một phòng đọc khi cả hai có nhà riêng để duy trì sở thích này.

"Sau này khi có con, chúng tôi cũng hy vọng có thể tạo nếp sống tốt, sở thích đọc lành mạnh cho con từ các thói quen của cha mẹ", cô chia sẻ.

Mai An