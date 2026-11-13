Bác sĩ quân y kịp thời cấp cứu người bị tai nạn giao thông

Nạn nhân là em P.B.M. (16 tuổi, trú tại Hải Phòng). Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ xác định em bị chấn thương sọ não, lún sọ; vết thương vùng đầu gây rách, mất vạt da diện rộng ở bán cầu não trái và rạn xương lồi cầu khớp vai trái.

Nạn nhân được sơ cứu ngay tại hiện trường, rút ngắn thời gian tiếp cận cơ sở y tế.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các bác sĩ, điều dưỡng trong tổ quân y đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, phối hợp thực hiện các biện pháp sơ cứu tại hiện trường như cầm máu, băng bó vết thương vùng đầu, tiêm thuốc chống sốc.

Sau khi sơ cứu ban đầu, tổ quân y tổ chức vận chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Hải Phòng để tiếp tục cấp cứu và điều trị chuyên sâu.

Việc phát hiện, sơ cứu và vận chuyển nạn nhân kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp người bị tai nạn được tiếp cận các biện pháp chăm sóc y tế ban đầu, rút ngắn thời gian đến cơ sở điều trị.

Hoạt động cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân của đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 7, không chỉ trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội mà còn tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.