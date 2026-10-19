Bác sĩ quân y cứu sống người đàn ông ngộ độc lá ngón

Sáng 19/10, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức (Bác sĩ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ được tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ, Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng y tế địa phương cấp cứu một người dân bị ngộ độc lá ngón.

Hiện sức khỏe anh D. đã ổn định trở lại. Ảnh: CSCC.

Trước đó, tối 17/10, người thân phát hiện anh Và Bá D. (29 tuổi, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ) ăn lá ngón tự tử. Nhận được thông tin, tổ công tác Trạm Quân dân y Mường Lống khẩn trương phối hợp với gia đình đưa nạn nhân đến trạm y tế để cấp cứu.

Tại đây, Trung tá Lê Anh Đức đang được tăng cường tại Trạm Y tế xã Tri Lễ, cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân viên y tế địa phương triển khai các biện pháp cấp cứu.

Theo Trung tá Lê Anh Đức, trong quá trình xử trí, bác sĩ Đức đã sử dụng bài thuốc do mình nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cứu chữa các trường hợp ngộ độc lá ngón.

Sau khoảng 30 phút xử trí ban đầu, tình trạng anh D. chuyển biến tích cực. Nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Trạm Y tế xã Tri Lễ để điều trị.

Đến nay, sức khỏe anh D. đã ổn định, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Cũng theo Đồn Biên phòng Tri Lễ, đây là trường hợp thứ 30 được đơn vị phối hợp cứu chữa thành công trong những năm qua.