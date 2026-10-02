Bác sĩ phẫu thuật nhầm, cụ bà 74 tuổi mất cả hai chân

Sharon Jacks, 74 tuổi, đến từ bang Ohio, đang khởi kiện Bệnh viện Đa khoa Selby và các bên liên quan sau một sự cố nghiêm trọng xảy ra trong ca phẫu thuật vào tháng 9/2025.

Theo đơn kiện dài 32 trang, bà Jacks được lên kế hoạch phẫu thuật ở phần chân phải, nơi có khối u ung thư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ê-kíp phẫu thuật được cho là đã nhầm lẫn giữa chân phải và chân trái. Điều đáng chú ý là theo phía nguyên đơn, bác sĩ phẫu thuật đã đánh dấu đúng chân cần can thiệp trước khi ca mổ bắt đầu. Dù vậy, những bước kiểm tra sau đó vẫn không phát hiện sai sót.

Đơn kiện cho rằng ê-kíp phẫu thuật đã phủ khăn lên nhầm chân và đặt garô khí nén ở đùi, nhưng vẫn tiếp tục ca mổ mà không nhận ra họ đang tiến hành phẫu thuật ở bên không đúng.

Luật sư Brad Layne, người đại diện cho Sharon Jacks, cho rằng đây là một sai lầm nghiêm trọng và hoàn toàn có thể ngăn chặn. "Không có lý do gì để bào chữa cho việc này", ông Layne nói với truyền thông địa phương, đồng thời cho rằng nhiều nhân viên y tế đã không thực hiện những bước kiểm tra cần thiết trước và trong khi phẫu thuật.

Theo luật sư, ê-kíp y tế đã có nhiều cơ hội để nhận ra sai sót và dừng ca phẫu thuật. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Hậu quả mà bà Jacks phải đối mặt được mô tả là đặc biệt nghiêm trọng. Theo nội dung đơn kiện, bà bị "thương tích nặng, tàn tật vĩnh viễn, đau đớn và khổ sở", cùng những tổn thương về tinh thần, mất đi niềm vui sống và phát sinh nhiều chi phí y tế.

Đáng chú ý, bệnh viện cũng thừa nhận đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng.

Trong tuyên bố gửi truyền thông, Bệnh viện Đa khoa Selby cho biết sự việc xảy ra vào tháng 9/2025 và khẳng định đội ngũ y tế khi đó đã lập tức phản ứng nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân cũng như hỗ trợ gia đình.

"Việc xem xét chủ động những gì đã xảy ra đã xác nhận đây là một sự cố có thể tránh được, và các quy trình phòng mổ dự kiến của chúng tôi đã không được tuân thủ", bệnh viện cho biết. Bệnh viện đồng thời nói rằng những nhân viên y tế liên quan đã phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và hiện không còn làm việc tại cơ sở này.

Trong y khoa, phẫu thuật nhầm vị trí là một trong những dạng sai sót đặc biệt nghiêm trọng. Những trường hợp này có thể bao gồm phẫu thuật nhầm bên cơ thể, nhầm bộ phận hoặc thậm chí cắt cụt nhầm chi.

Các sự cố kiểu này thường được xếp vào nhóm "sự cố không bao giờ được phép xảy ra", bởi về nguyên tắc chúng có thể được ngăn chặn thông qua những bước kiểm tra an toàn trước khi phẫu thuật. Theo những số liệu được dẫn trong báo cáo, phẫu thuật sai vị trí xảy ra rất hiếm, với ước tính khoảng một trường hợp trên hơn 100.000 ca phẫu thuật tổng quát. Tuy nhiên, sự hiếm gặp không đồng nghĩa với việc hậu quả của chúng có thể xem nhẹ.

Trường hợp của Sharon Jacks cũng gợi lại một sự cố tương tự từng xảy ra tại Áo vào năm 2021. Khi đó, một bác sĩ phẫu thuật đã cắt cụt nhầm chân của một bệnh nhân. Sai sót chỉ được phát hiện sau đó hai ngày, trong một lần thay băng định kỳ.

Người đàn ông lớn tuổi sau đó được thông báo rằng ông cũng cần phải cắt cụt chân còn lại.

Những sự việc như vậy cho thấy chỉ một sai sót trong quy trình kiểm tra trước phẫu thuật cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược đối với bệnh nhân.

Trong trường hợp của Sharon Jacks, vụ kiện hiện vẫn đang được tiến hành. Những cáo buộc trong đơn kiện là lập luận của phía nguyên đơn và sẽ cần được xem xét trong quá trình tố tụng. Tuy nhiên, việc chính bệnh viện thừa nhận đây là một "sự cố có thể tránh được" khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt về vấn đề tuân thủ các quy trình an toàn trong phòng mổ.

Với một bệnh nhân bước vào phòng phẫu thuật với hy vọng được điều trị căn bệnh ở một bên chân, sai lầm được cho là xảy ra trong ca mổ đã để lại hậu quả suốt phần đời còn lại.