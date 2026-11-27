Cánh tay đầy vết bầm tím của Hậu Hoàng khiến nhiều người xót xa. Ảnh: @ohmahshock.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hậu Hoàng ( tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) chia sẻ bản thân mắc bệnh máu trắng (bệnh bạch cầu). Nữ YouTuber nổi tiếng với những video nhạc chế, vlog hài hước cũng đăng tải hình ảnh xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay chân trong thời gian nằm viện.

Cơ thể phát tín hiệu bất thường

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, cho biết ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho.

Nhóm bệnh này gồm nhiều thể như bệnh tăng sinh tủy (MPN), u loạn sinh tủy (MDS), bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML), u lympho Hodgkin và không Hodgkin, đa u tủy xương và bệnh bạch cầu (leucemia), thường được gọi là ung thư máu hay máu trắng.

Bệnh bạch cầu là ung thư của tế bào bạch cầu, khiến tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bất thường. Những tế bào này lấn át quá trình sản xuất hồng cầu và tiểu cầu khỏe mạnh, dẫn đến thiếu máu, xuất huyết và suy giảm khả năng miễn dịch.

Thông tin Hậu Hoàng mắc bệnh máu trắng khiến nhiều người lo lắng. Ảnh: Ảnh: @ohmahshock.

Leucemia được chia thành hai nhóm chính là cấp tính và mạn tính, đồng thời phân loại theo dòng tủy hoặc dòng lympho. Trong đó, bệnh cấp tính thường tiến triển nhanh, còn bệnh mạn tính có diễn tiến chậm hơn.

Hình ảnh nhiều vết bầm tím trên tay chân của Hậu Hoàng khiến không ít người quan tâm đến mối liên hệ giữa biểu hiện này và ung thư máu. BS Ninh Công Vi cho biết vết bầm thông thường thường xuất hiện sau va chạm rõ ràng như ngã hoặc đập vào vật cứng, chủ yếu ở cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay và tự hết sau khoảng 1-2 tuần.

Ngược lại, người dân cần chú ý nếu vết bầm xuất hiện tự phát, không do va đập, có kích thước lớn, lan tỏa ở nhiều vị trí hoặc xuất hiện tại vùng thân mình như cổ, ngực, lưng.

"Đặc biệt, nếu tình trạng này đi kèm các chấm xuất huyết nhỏ li ti dưới da, không mất khi ấn vào, chảy máu chân răng, chảy máu cam, mệt mỏi hoặc sụt cân, người bệnh nên đi khám", bác sĩ Vi nhấn mạnh.

Ngoài xuất huyết dưới da, ung thư máu còn có thể gây ra một số biểu hiện khác như:

Mệt mỏi kéo dài, không cải thiện sau khi nghỉ ngơi, vã mồ hôi ban đêm.

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân.

Da xanh xao, khó thở khi vận động gắng sức.

Đau xương, nổi hạch.

Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Theo bác sĩ Công Vi, những dấu hiệu này không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện đồng thời nhiều biểu hiện bất thường, người dân không nên chủ quan. Ở người trẻ, việc chú ý những thay đổi của cơ thể có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện bệnh.

Nhiều thể ung thư máu có thể chữa khỏi

Theo BS Ninh Công Vi, ung thư máu hiện nay không còn được xem là "án tử" như trước. Nhiều thể bệnh, đặc biệt là bệnh bạch cầu lympho cấp (ALL), bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và một số nhóm AML có nguy cơ thuận lợi, có tiên lượng khả quan, thậm chí có thể chữa khỏi hoặc duy trì cuộc sống gần như bình thường.

Tiên lượng phụ thuộc chủ yếu vào loại bệnh cụ thể, tuổi người bệnh, đặc điểm đột biến gene và khả năng đáp ứng với điều trị ban đầu.

Với những trường hợp mới được chẩn đoán như Hậu Hoàng, việc xác định chính xác thể bệnh và đánh giá các đặc điểm phân tử có ý nghĩa quyết định trong lựa chọn phác đồ cũng như tiên lượng điều trị.

"Những năm gần đây, y học ghi nhận nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư máu. Các hướng nổi bật gồm thuốc nhắm đích như TKI, thuốc ức chế FLT3, IDH và venetoclax; liệu pháp miễn dịch như CAR-T, kháng thể hai đặc hiệu blinatumomab; ghép tế bào gốc ngày càng an toàn, hiệu quả hơn", bác sĩ Vi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật chẩn đoán phân tử chính xác giúp bác sĩ xác định đặc điểm bệnh, từ đó cá thể hóa phương pháp điều trị cho từng người.

Những tiến bộ này góp phần mở rộng cơ hội điều trị, cải thiện khả năng kiểm soát bệnh và chất lượng sống cho người mắc ung thư máu.

Phần lớn trường hợp ung thư máu xuất phát từ những đột biến gene ngẫu nhiên trong hệ thống tế bào tạo máu. Ảnh: Unsplash.

Theo vị chuyên gia, phần lớn trường hợp ung thư máu xuất phát từ những đột biến gene ngẫu nhiên trong hệ thống tế bào tạo máu. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tiếp xúc với hóa chất như benzen, bức xạ ion hóa, từng hóa trị, một số hội chứng di truyền và nhiễm virus như HTLV-1, EBV.

Trước lo ngại nhuộm tóc thường xuyên có thể gây ung thư máu, BS Ninh Công Vi cho biết việc thỉnh thoảng nhuộm tóc bằng các sản phẩm hiện đại, được kiểm soát thành phần, không được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh.

Một số nghiên cứu trước đây ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh tăng nhẹ ở nhóm sử dụng thuốc nhuộm được sản xuất trước năm 1980, đặc biệt là thuốc nhuộm vĩnh viễn màu tối và sử dụng kéo dài trên 15 năm.

Nhóm có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất đáng chú ý hơn là những người làm nghề tóc do thường xuyên tiếp xúc với các sản phẩm nhuộm. Tuy nhiên, những nghiên cứu được đề cập chủ yếu xem xét nguy cơ ung thư bàng quang, không phải căn cứ để kết luận nhuộm tóc thông thường gây ung thư máu.

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa ung thư máu tuyệt đối do phần lớn trường hợp liên quan đến đột biến ngẫu nhiên. Dù vậy, mỗi người có thể hạn chế một số yếu tố nguy cơ bằng cách không hút thuốc, tránh tiếp xúc hóa chất độc hại và thuốc trừ sâu, hạn chế bức xạ ion hóa, sử dụng phương tiện bảo hộ khi làm việc trong môi trường đặc thù.

Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động vừa sức, ăn uống cân bằng và đi khám khi có biểu hiện bất thường kéo dài như mệt mỏi, bầm tím, sốt không rõ nguyên nhân cũng rất quan trọng.

Với người có tiền sử gia đình hoặc từng tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo nên chủ động thăm khám để được tư vấn kiểm tra phù hợp.

Đối với người mới được chẩn đoán ung thư máu, đây thường là giai đoạn khó khăn về tâm lý. Sự quan tâm, động viên và đồng hành của gia đình, cộng đồng cùng đội ngũ y tế là nguồn hỗ trợ quan trọng, giúp người bệnh vững vàng hơn trong quá trình điều trị.