Nữ Youtuber Hậu Hoàng. Ảnh: FB Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng, tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, là YouTuber nổi tiếng với những video nhạc chế, vlog hài hước và phong cách sáng tạo nội dung vui nhộn.

Nhờ năng lượng tích cực, lối diễn xuất tự nhiên cùng những sản phẩm giải trí gần gũi, Hậu Hoàng nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi, trở thành một trong những gương mặt YouTube được giới trẻ yêu thích.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hậu Hoàng chia sẻ thông tin bản thân mắc bệnh máu trắng (bệnh bạch cầu), khiến nhiều người theo dõi không khỏi bất ngờ và lo lắng.

Bệnh máu trắng là gì?

Nữ YouTuber cho biết cô không nghĩ hai chữ "ung thư" lại có thể khiến một người vốn siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời và yêu cuộc sống như mình trở nên suy sụp, mất khát khao sống nhanh đến vậy.

"Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy...", Hậu Hoàng chia sẻ.

Cô thừa nhận cảm xúc hiện tại rất lẫn lộn, chưa biết phải đối mặt với căn bệnh hay lấy lại tinh thần tích cực như thế nào. Nữ YouTuber mong mọi người tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực cho mình trong chặng đường sắp tới.

"Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: Có sức khỏe là có tất cả", cô viết.

Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh cô đang điều trị bệnh. Ảnh: FB Hậu Hoàng.

Bệnh máu trắng là tên gọi thường dùng của bệnh bạch cầu (leukemia), một dạng ung thư xuất phát từ các tế bào tạo máu trong tủy xương. Bệnh xảy ra khi các tế bào non ác tính tăng sinh bất thường, nhanh chóng lấn át những tế bào máu khỏe mạnh.

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Nhật, Phó khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bệnh bạch cầu cấp tính, hay còn gọi là lơ-xê-mi cấp, đặc trưng bởi sự tăng sinh nhanh chóng của các tế bào non ác tính (tế bào blast) trong tủy xương. Những tế bào này lan vào máu ngoại vi và có thể tích lũy tại các cơ quan khác.

Sự xuất hiện của tế bào bất thường làm suy giảm khả năng tạo ra hồng cầu và tiểu cầu bình thường của tủy xương. Đồng thời, các tế bào này không có khả năng chống lại nhiễm trùng như bạch cầu khỏe mạnh.

Bệnh bạch cầu cấp tính được chia thành hai nhóm chính là lơ-xê-mi cấp dòng tủy và lơ-xê-mi cấp dòng lympho. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh còn được phân nhóm dựa trên đặc điểm tế bào, miễn dịch, bất thường di truyền và tiền sử điều trị.

Các biểu hiện của bệnh có thể khác nhau tùy thời điểm và thể bệnh. Một số triệu chứng thường gặp gồm sốt kéo dài, dễ nhiễm trùng, đổ nhiều mồ hôi về đêm, sụt cân nhanh, xanh xao và mệt mỏi.

Người bệnh cũng có thể xuất hiện tình trạng gan, lách hoặc hạch to, phì đại lợi, đau xương, xuất huyết dưới da hoặc chảy máu khó cầm.

Những biểu hiện này có thể không đặc hiệu, dễ khiến người bệnh nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường. Vì vậy, khi có dấu hiệu bất thường kéo dài, người bệnh cần đi khám để được kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Về các yếu tố nguy cơ, hiện nguyên nhân chính xác gây bệnh bạch cầu cấp tính vẫn chưa được xác định đầy đủ. Tuy nhiên, một số yếu tố được ghi nhận có liên quan gồm tiếp xúc với tia xạ, tiếp xúc nhiều lần với một số hóa chất như benzen, nhiễm virus HTLV1, HTLV2, từng hóa trị, mắc các bệnh rối loạn sinh tủy hoặc tăng sinh tủy ác tính và một số bệnh di truyền như hội chứng Down.

Chẩn đoán và điều trị bệnh ra sao?

Bác sĩ Nhật cho biết xét nghiệm máu là bước kiểm tra ban đầu khi nghi ngờ mắc bệnh. Người bệnh có thể được chỉ định xét nghiệm tủy xương để xác định chẩn đoán. Ngoài ra, các xét nghiệm miễn dịch, di truyền và những xét nghiệm chuyên sâu khác được thực hiện nhằm phân loại thể bệnh, đánh giá nguy cơ và theo dõi quá trình điều trị.

Phương pháp điều trị phụ thuộc vào tuổi, tình trạng sức khỏe và loại ung thư máu mà người bệnh mắc phải. Các phương pháp có thể được phối hợp gồm hóa trị, thuốc miễn dịch điều trị ung thư, thuốc nhắm đích, xạ trị và ghép tế bào gốc.

Cánh tay đầy vết bầm tím của Hậu Hoàng khiến nhiều người xót xa. Ảnh: FB Hậu Hoàng.

Bên cạnh điều trị đặc hiệu, người bệnh có thể cần các biện pháp hỗ trợ như truyền chế phẩm máu, điều trị nhiễm trùng, điều trị rối loạn đông máu hoặc gạn tách tế bào máu khi có chỉ định.

Riêng bệnh bạch cầu cấp tính thường trải qua nhiều giai đoạn điều trị gồm tấn công, củng cố và duy trì. Trong quá trình này, người bệnh cần được xét nghiệm định kỳ, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, giữ vệ sinh cá nhân và bảo đảm chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết với những tiến bộ của y học, việc điều trị ung thư máu cấp tính đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp kéo dài đáng kể thời gian sống cho người bệnh.