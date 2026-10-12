Bác sĩ nội trú phải đáp ứng những điều kiện gì để được tiếp tục đào tạo?

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Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, trong đó đề xuất nhiều yêu cầu đối với người học trong suốt quá trình đào tạo. Đáng chú ý, sau năm học thứ nhất, bác sĩ nội trú phải vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, người học còn phải đáp ứng yêu cầu về thời gian đào tạo, kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và điều kiện hành nghề để được công nhận tốt nghiệp.

Kiểm tra năng lực hành nghề ngay sau năm học đầu tiên

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, Bộ Y tế đề xuất quy định cụ thể về điều kiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đánh giá năng lực hành nghề đối với bác sĩ nội trú.

Theo đó, người dự tuyển bác sĩ nội trú phải có văn bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc y học dự phòng, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp hoặc được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đến ngày hết hạn nhận hồ sơ.

Mỗi người chỉ được dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú một lần duy nhất. Các cơ sở giáo dục đại học tổ chức tuyển sinh một lần trong năm, theo phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với phỏng vấn.

Sau khi trúng tuyển, bác sĩ nội trú được đào tạo theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học, với thời gian đào tạo tối thiểu ba năm tùy chuyên ngành.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo năm thứ nhất được tích hợp nội dung thực hành theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi hoàn thành chương trình năm thứ nhất, học viên phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đề xuất, học viên được tham gia kiểm tra tối đa hai lần liên tiếp. Nếu không đạt yêu cầu sẽ buộc phải thôi học.

Như vậy, kết quả kiểm tra năng lực hành nghề sau năm học thứ nhất không chỉ gắn với điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mà còn trực tiếp quyết định khả năng tiếp tục chương trình đào tạo bác sĩ nội trú.

Theo kế hoạch của Hội đồng Y khoa Quốc gia, năm 2027 dự kiến tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bốn chức danh bác sĩ gồm bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt và bác sĩ y học dự phòng.

Kỳ kiểm tra đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 3/2027, kỳ tiếp theo vào tháng 12/2027.

Các kỳ kiểm tra được tổ chức trực tiếp trên máy tính hoặc máy tính bảng tại những địa điểm công bố khi thí sinh đăng ký. Nội dung kiểm tra được xây dựng theo từng chức danh, phù hợp với phạm vi và yêu cầu năng lực hành nghề.

Không chỉ vượt qua kỳ kiểm tra năng lực

Bên cạnh yêu cầu kiểm tra năng lực hành nghề, dự thảo Thông tư còn đặt ra những điều kiện cụ thể đối với quá trình học tập và công nhận tốt nghiệp bác sĩ nội trú.

Theo Điều 18 của dự thảo, thời gian đào tạo bác sĩ nội trú tối thiểu 3 năm, tùy chuyên ngành. Người học phải tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo đăng trên ấn phẩm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở thực hành hoặc các ấn phẩm chuyên ngành khác.

Cơ sở giáo dục đại học được quyết định tổ chức đào tạo theo niên chế hoặc tín chỉ, đồng thời quy định hình thức, phương pháp và trọng số đánh giá đối với từng học phần để bảo đảm đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra.

Đối với các học phần chuyên ngành và thực hành lâm sàng, việc đánh giá phải sử dụng nhiều phương pháp phù hợp, kết hợp đánh giá thường xuyên để theo dõi sự tiến bộ của người học.

Một điểm đáng chú ý là dự thảo quy định thời gian tối đa để hoàn thành khóa học không được dài hơn 12 tháng so với thời gian đào tạo chuẩn của chương trình.

Người học chưa tốt nghiệp khi hết thời gian đào tạo tối đa, kể cả trường hợp đã bị buộc thôi học, có thể đăng ký dự tuyển lại. Khi trúng tuyển và nhập học trở lại, kết quả học tập đã tích lũy còn giá trị có thể được cơ sở đào tạo xem xét công nhận.

Dự thảo cũng cho phép công nhận, chuyển đổi kết quả học tập từ các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II của chuyên ngành tương ứng.

Tổng số tín chỉ được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% tổng số tín chỉ của chương trình đang theo học. Riêng các học phần chuyên ngành, số tín chỉ chuyển đổi không vượt quá 50% tổng số tín chỉ của khối học phần chuyên ngành.

Đối với kết quả học tập thuộc học phần chuyên ngành, thời hạn được xem xét công nhận, chuyển đổi là 60 tháng kể từ ngày thi kết thúc học phần đến ngày xét công nhận, chuyển đổi.

Ngoài ra, người học có thể được xem xét nghỉ học tạm thời trong các trường hợp thực hiện nhiệm vụ quốc gia, quốc tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; bị ốm đau, tai nạn phải điều trị dài ngày hoặc tham gia khóa học chuyên ngành, liên quan.

Thời gian nghỉ học tạm thời được chấp thuận không tính vào thời gian tối đa để hoàn thành khóa học.

Để được công nhận tốt nghiệp, bác sĩ nội trú phải hoàn thành chương trình đào tạo, đạt yêu cầu các học phần và kỳ thi tốt nghiệp; hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của cơ sở đào tạo, đồng thời không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi người học hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp, cơ sở giáo dục đại học phải tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng cho người đủ điều kiện.

Theo dự thảo, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Đối với người đã trúng tuyển, đang học hoặc đang bảo lưu kết quả trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, việc đào tạo và công nhận tốt nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định áp dụng tại thời điểm tuyển sinh.