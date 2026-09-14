Bác sĩ nối thành công cẳng chân bị đứt lìa

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh tiếp nhận bệnh nhân P.A.T. (48 tuổi, trú tại xã Thống Nhất, TP Đồng Nai) trong tình trạng sốc chấn thương, cẳng chân trái bị đứt lìa do bị kiện sắt tại công trình đè, cắt vào chân.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình đã tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời khẩn trương chuẩn bị phương án phẫu thuật cấp cứu nhằm bảo tồn tối đa chi thể cho người bệnh.

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàn Lê.

Nhận định đây là trường hợp chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, cần tranh thủ từng phút để hạn chế tình trạng thiếu máu kéo dài tại chi bị tổn thương, bệnh viện đã huy động 2 ê kíp phẫu thuật phối hợp. Một ê kíp tập trung xử lý phần cẳng chân bị đứt lìa, ê kíp còn lại chuẩn bị và xử lý vùng khớp gối.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ. Các bác sĩ tiến hành nối lại cẳng chân, khâu nối mạch máu, thần kinh và cố định ngoài phần xương gãy. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh nhằm bù lượng máu mất và hỗ trợ hồi sức.

Sau phẫu thuật, phần chi thể được nối có dấu hiệu tưới máu tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện để đánh giá tình trạng tuần hoàn, thần kinh và khả năng phục hồi của chi thể.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi quá trình cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật phải được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Việc rút ngắn thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến khi được can thiệp có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng khả năng bảo tồn chi và phục hồi chức năng cho người bệnh.

Ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện ĐKKV Long Khánh cho thấy vai trò của việc tổ chức cấp cứu kịp thời, phối hợp nhiều ê kíp và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong xử trí những trường hợp chấn thương phức tạp, góp phần nâng cao khả năng điều trị và bảo tồn chi cho người bệnh.