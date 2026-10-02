Bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh: Vững vàng về chuyên môn, tận tâm với người bệnh

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội)

Bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh sinh ngày 15/9/1980, quê quán tại xóm 5, thôn Châu Phan, xã Yên Lãng, TP Hà Nội. Năm 2006, anh thi đỗ trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh. Năm 2012, anh được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc.

Ngay từ những năm đầu công tác, bác sĩ Hạnh đã luôn có ý thức tự học, nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2014, mặc dù công việc bận rộn, anh vẫn sắp xếp thời gian theo học Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội, hoàn thành chương trình năm 2016.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Hạnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu khoa học và áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt, bác sĩ Hạnh dành nhiều thời gian hướng dẫn, dìu dắt các bác sĩ trẻ, tạo điều kiện để đồng nghiệp học tập, nâng cao tay nghề.

Với sự tín nhiệm của tập thể, nhiệm kỳ 2017 - 2022, bác sĩ Hạnh được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Mê Linh và giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn. Tháng 7/2022, anh được bầu làm Bí thư Chi bộ khối Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Nhi. Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm Trưởng khoa Thận nhân tạo.

Trên cương vị quản lý, bác sĩ Hạnh luôn gương mẫu, sâu sát công việc, thẳng thắn nhưng chân thành, quan tâm đến đồng nghiệp và đặc biệt đề cao trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị người bệnh. Anh thường xuyên trao đổi chuyên môn, chỉ ra những thiếu sót để đồng nghiệp cùng rút kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trong khoa được học tập, nâng cao trình độ.

Bác sĩ Phan Thế Trường - khoa Thận nhân tạo chia sẻ: “Tôi may mắn được bác sĩ Hạnh dẫn dắt, giúp đỡ nhiệt tình. Anh có quy trình làm việc chuyên nghiệp, tay nghề vững vàng, điều trị sát bệnh và rất trách nhiệm. Khi đồng nghiệp có sai sót, anh thẳng thắn chỉ ra để sửa chữa, khắc phục. Anh cũng luôn tạo điều kiện cho anh em học tập nâng cao trình độ và quan tâm đến đời sống cán bộ trong khoa”.

Với người bệnh, bác sĩ Hạnh luôn giữ thái độ gần gũi, tận tình, chu đáo. Bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn, 58 tuổi, ở xã Yên Lãng, Hà Nội, nhận xét: “Bác sĩ Hạnh là người bác sĩ tốt, khám bệnh, dặn dò chu đáo, tận tình, cởi mở, gần gũi, thân thiện với bệnh nhân và là người có tâm với nghề”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh luôn tận tình, chu đáo với bệnh nhân

Điều đáng quý ở bác sĩ Hạnh còn thể hiện qua những việc làm rất giản dị. Dù giữ cương vị quản lý, anh không nề hà việc nhỏ. Trong khuôn viên bệnh viện, nếu thấy rác, anh vẫn cúi xuống nhặt bỏ vào thùng. Những hành động bình dị ấy phần nào thể hiện ý thức gương mẫu và trách nhiệm của người cán bộ y tế.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2012, anh được Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh bầu tham gia Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Mê Linh và được tín nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong 2 khóa.

Những nỗ lực của bác sĩ Hạnh được ghi nhận qua nhiều danh hiệu và phần thưởng: nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở; được UBND huyện Mê Linh tặng Giấy khen các năm 2022, 2024; được Sở Y tế tặng Giấy khen năm 2025 vì có thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác”; được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tôn vinh cán bộ ngành Y tế Thủ đô tiêu biểu năm 2024 và 2025.

Hơn 15 năm gắn bó với nghề y là hơn 15 năm bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến. Từ một bác sĩ trẻ đến cán bộ quản lý, từ công tác cấp cứu - hồi sức đến cương vị Trưởng khoa Thận nhân tạo, anh luôn giữ tinh thần trách nhiệm, tận tâm với người bệnh và hết lòng hỗ trợ đồng nghiệp.

Giản dị trong cuộc sống, vững vàng trong chuyên môn, tận tâm với người bệnh, trách nhiệm với tập thể và tích cực với cộng đồng - đó là những phẩm chất tạo nên hình ảnh đẹp của Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Hạnh, một tấm gương sáng ngành Y, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người thầy thuốc trong thời kỳ mới.