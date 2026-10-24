Bác sĩ Nguyễn Tất Trung - gương sáng về y đức

Bác sĩ Nguyễn Tất Trung kể, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở tỉnh Nghệ An, sau đó gia đình anh chuyển vào tỉnh Đắk Lắk. Từ khi đi học, anh luôn đứng tốp đầu của trường, nhất là 2 môn: Hóa học và Sinh học. Thấy cuộc sống bà con trong vùng khó khăn, mỗi lần đến bệnh viện lại lo vì không đủ tiền trả viện phí, nên năm 2010, anh quyết tâm thi đậu vào ngành y.

Không ngừng học tập và cống hiến

Bác sĩ Nguyễn Tất Trung tốt nghiệp Trường đại học Y dược Huế năm 2016 với chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Ra trường, bác sĩ Trung về làm việc tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Quá trình công tác, bác sĩ Trung luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2022, bác sĩ Trung tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II nội tim mạch và hiện nay, bác sĩ Trung tiếp tục học bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bác sĩ Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho người dân ở Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Năm 2020, bác sĩ Trung được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Năm 2023, bác sĩ Trung được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ở vai trò trưởng phòng, bác sĩ Trung tham mưu cho ban giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chuyên môn của bệnh viện; trong đó có việc ứng dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã vinh dự đạt chứng nhận Kim cương về điều trị Đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng năm 2024, đạt chứng nhận ISO 15189:2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận về tiêu chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm và xây dựng đề án ghép thận, đề án thành lập Trung tâm Tai mũi họng.

Dù làm công tác quản lý nhưng bác sĩ Trung vẫn cố gắng thu xếp công việc, sắp xếp thời gian thực hiện công tác trực khám, chữa bệnh tại Khoa Nội tim mạch của bệnh viện và thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Chính niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề đã gắn kết bác sĩ với người bệnh; nhiều ca bệnh khó, nguy cấp được bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng (ở phường Tam Hiệp) năm nay gần 80 tuổi. Bà bị bệnh tim từ nhiều năm nay. Theo lời bà Hồng, trước đây, bà thường xuyên phải nhập viện điều trị, nhưng từ khi được bác sĩ Trung khám và điều trị, bệnh của bà đã cơ bản ổn định, chỉ phải thăm khám định kỳ. Khi khám, bác sĩ Trung rất ân cần, nhẹ nhàng, trách nhiệm và luôn động viên, đem lại niềm vui, lạc quan cho bệnh nhân.

“Tôi đã giới thiệu bạn bè của mình đến bác sĩ Trung khám và điều trị, tất cả chúng tôi đều trân quý bác sĩ Trung. Từng làm trinh sát bộ đội đặc công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tôi vui mừng vì đất nước ta ngày càng phát triển; quê hương ngày càng đổi mới đi lên; thế hệ trẻ ngày nay chịu khó học tập, có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, tận tâm với nghề, trong đó có bác sĩ Nguyễn Tất Trung”- bà Hồng bộc bạch.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Ngoài công tác chuyên môn, bác sĩ Trung có đam mê nghiên cứu khoa học. Mới 34 tuổi và 10 năm trong nghề, bác sĩ Trung đã có 10 đề tài nghiên cứu khoa học sáng tạo được công nhận phạm vi áp dụng hiệu quả cấp cơ sở và 2 đề tài được công nhận phạm vi áp dụng hiệu quả cấp thành phố.

Một số đề tài nghiên cứu khoa học của bác sĩ Trung được đăng trên các tạp chí chuyên ngành về tim mạch, như đề tài: “Nghiên cứu nồng độ Natri máu ở bệnh nhân suy tim có phân suất tổng máu thất trái giảm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” đăng trên Tạp chí Tim mạch học Việt Nam năm 2019 (số 88). Theo đó, bác sĩ Trung đã áp dụng một nhóm thuốc mới trong điều trị bệnh suy tim đem lại hiệu quả cao, mở ra bước tiến mới về điều trị bệnh suy tim nặng ở Đồng Nai.

Bác sĩ Trung và cộng sự còn tham gia đề tài “Đánh giá hiệu quả của remdesivir trên bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2021”, đăng trên số 1, tập 26 Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 cũng được nhiều đồng nghiệp quan tâm, tham khảo.

Bác sĩ Nguyễn Tất Trung đang nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học “Nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân trẻ tuổi”. Nghiên cứu nhằm rút ra những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người dưới 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim và những khuyến cáo của bác sĩ đối với người dân để hạn chế tình trạng này cũng như hướng xử trí của bác sĩ nếu tiếp nhận những người dưới 40 tuổi có triệu chứng đau ngực.

Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ thành phố, năm 2022 trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tổ chức hiến máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn nên lượng máu lưu trữ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, bác sĩ Trung đã tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tại bệnh viện được gần 2 ngàn đơn vị máu. Các năm tiếp theo, bác sĩ Trung đều tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện; bản thân bác sĩ Trung thực hiện hiến máu 3 lần/năm.

Trong hoạt động khám, chữa bệnh từ thiện, từ năm 2022 đến nay, bác sĩ Trung đã tham gia 32 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các xã, phường trên địa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh...

Với vai trò là Chi ủy viên Chi bộ 2, thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bác sĩ Trung tích cực tham mưu cho chi bộ các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại các khoa/phòng trực thuộc Chi bộ 2.

Các năm: 2025, 2026, bác sĩ Nguyễn Tất Trung được Đảng bộ UBND thành phố khen thưởng đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2021-2025 và có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026...

Với những kết quả đạt được trong công việc, bác sĩ Nguyễn Tất Trung vinh dự đón nhận nhiều thành tích khen thưởng từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, năm 2019, bác sĩ Nguyễn Tất Trung là Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai; năm 2020, bác sĩ Nguyễn Tất Trung được Trung ương Đoàn tuyên dương Tài năng trẻ tiêu biểu Việt Nam; năm 2021, Bộ Tư pháp vinh danh “Gương sáng pháp luật Việt Nam” vì những đóng góp thiết thực trong điều trị bệnh nhân Covid-19; năm 2023, Tỉnh đoàn (nay là Thành đoàn) Đồng Nai tặng Bằng khen “Đảng viên trẻ xuất sắc tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”; năm 2024, UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2021-2023.

Từ việc luôn tận tụy với công việc, trách nhiệm với người bệnh, đam mê nghiên cứu khoa học, bác sĩ Nguyễn Tất Trung đã góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp, về ngành y tế Đồng Nai đang nỗ lực chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân.