Bác sĩ mở sọ cứu não của bé trai 6 tuổi bị sốt 2 ngày

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Hồng Tiến, Khoa Hồi sức tích cực nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), trẻ khởi bệnh khoảng 6 ngày trước khi nhập viện. Ban đầu, trẻ sốt 2 ngày, được khám và điều trị ngoại trú nhưng không cải thiện. Sau đó, bé nôn ói, lừ đừ và đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu.

Tại đây, trẻ co giật liên tiếp nửa người trái, ý thức ngày càng giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Bệnh nhi phải đặt nội khí quản và thở máy, điều trị đặc hiệu bằng Acyclovir truyền tĩnh mạch, đồng thời hỗ trợ hô hấp, kiểm soát phù não và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Các bac sĩ hội chẩn điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả MRI não ghi nhận hình ảnh tổn thương gợi ý viêm não Herpes. Xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với virus Herpes, xác định nguyên nhân gây bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực nhiễm, cho biết dù trẻ được điều trị đặc hiệu sớm và hồi sức tích cực, bệnh vẫn diễn tiến cấp tính, xuất hiện phù não nặng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng tăng áp lực nội sọ và phù não nghiêm trọng của bệnh nhân, các bác sĩ Hồi sức tích cực nhiễm phối hợp với ê-kíp Ngoại thần kinh hội chẩn và quyết định phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu.

Sau gần 3 tuần, bé cai được máy thở, tự thở, ăn uống và giao tiếp bình thường, ý thức cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn yếu nửa người trái và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.

Viêm não Herpes là bệnh nhiễm trùng thần kinh trung ương có thể diễn tiến nhanh và gây tổn thương não nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các biểu hiện ban đầu có thể không đặc hiệu như sốt, nôn ói, đau đầu, lừ đừ; khi xuất hiện co giật, rối loạn ý thức hoặc yếu liệt, bệnh có thể đã tiến triển nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt kéo dài hoặc xuất hiện bất thường về ý thức, co giật, nôn ói nhiều, yếu liệt tay chân, gia đình cần đưa con đến cơ sở y tế để được đánh giá, không nên tự điều trị tại nhà.