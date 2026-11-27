Ngày 27.11, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 24. Tại hội nghị, ThS.BS.CKII Vũ Thị Minh Hoa - Trưởng khoa Thận - Lọc máu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã chia sẻ trường hợp nữ bệnh nhân chạy thận 7 năm được theo dõi, điều trị và sinh con khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Hoa, bệnh nhân là chị T.M.H. (sinh năm 1995) ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM bị suy thận giai đoạn cuối, chạy thận 7 năm nhưng chị vẫn quyết định mang thai. Trong suốt thai kỳ, chị được bệnh viện địa phương theo dõi sức khỏe; thời gian này, chị H. chạy thận định kỳ tại Bệnh viện 7A.

Mẹ con chị H. chụp ảnh lưu niệm với y, bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Khi thai được 27 tuần 5 ngày, chị H. bị tăng huyết áp, đau đầu dữ dội và được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương điều trị. Sau 3 ngày, sức khỏe ổn định, sản phụ trở về đơn vị điều trị ban đầu; tuy nhiên, 2 tuần sau, tình trạng tăng huyết áp tái diễn, chị phải quay lại nhập viện.

ThS.BS.CK2 Vũ Thị Minh Hoa cho biết, người mắc suy thận giai đoạn cuối mang thai là một thách thức lớn trong điều trị. Thai phụ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng như tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng, sinh non, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Vì vậy, trước tình trạng huyết áp tăng cao kéo dài, không đáp ứng điều trị ngoại trú của thai phụ, các bác sĩ quyết định điều trị nội trú, đồng thời điều chỉnh phác đồ lọc máu phù hợp với diễn tiến thai kỳ.

Theo đó, tần suất chạy thận của chị H. được tăng từ 3 buổi lên 6 buổi/tuần, mỗi lần lọc máu kéo dài 4-5 giờ. Quá trình lọc máu không sử dụng thuốc chống đông heparin toàn thân nhằm hạn chế nguy cơ xuất huyết.

Bên cạnh đó, khoa Thận - Lọc máu và Sản khoa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phối hợp với các bác sĩ khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương theo dõi sát tình trạng của chị H.

Khi thai nhi được 33 tuần 2 ngày, sau phiên lọc máu kéo dài 4 giờ của chị H., các bác sĩ nhận thấy dấu hiệu suy thai nên quyết định mổ cấp cứu bắt con cho chị.

Bé gái chào đời an toàn, nặng 1,25kg và được chuyển đến khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương để chăm sóc, theo dõi; chị H. được tiếp tục điều trị hậu sản. Đến nay, hai mẹ con chị H. đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về nhà.