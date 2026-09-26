Bác sĩ Mai Huy Trúc giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Tham dự Đại hội có Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong giai đoạn 2025 - 2026, công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế, công tác Đoàn - Hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ với y đức”, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, giáo dục hội viên về truyền thống ngành Y tế, trách nhiệm của người thầy thuốc và tinh thần phục vụ Nhân dân; gắn việc rèn luyện y đức, dược đức với trách nhiệm trong thực hành nghề nghiệp hằng ngày.

Nổi bật trong hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ là Phong trào “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội”, lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng trẻ tại các cơ sở y tế phối hợp với tổ chức Đoàn và các đơn vị liên quan xây dựng, duy trì các đội hình tình nguyện vì cộng đồng...

Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội lần thứ I, các đại biểu đã hiệp thương Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 36 thành viên. Trong đó, Ban Thường vụ gồm 12 thành viên, với 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên Ban Thường vụ. Bác sĩ Mai Huy Trúc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Tháp xác định chủ đề “Thầy thuốc trẻ Đồng Tháp xung kích chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện”. Hội tập trung động viên thầy thuốc trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh, quản lý người bệnh; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng và an sinh xã hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Tình nguyện”, Đại hội đặt nền tảng cho chặng đường mới, tiếp tục phát huy chuyên môn, y đức, trí tuệ và sức trẻ của đội ngũ Thầy thuốc trẻ, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.