Bác sĩ lưu ý cách phát hiện sớm nốt phổi, phòng nguy cơ ung thư phổi

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật lồng ngực cho người bệnh. Ảnh: THU HÀ

Ngày 9-10, tại hội thảo Phẫu thuật lồng ngực nâng cao từ kiến thức đến thực hành, TS-BS Ngô Gia Khánh, Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nhờ khám sức khỏe định kỳ và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, nhiều nốt phổi nhỏ được phát hiện ngay cả khi người bệnh chưa có triệu chứng. Trong số này, có những tổn thương tiềm ẩn nguy cơ ác tính, cần được bác sĩ đánh giá để có hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Theo TS-BS Ngô Gia Khánh cũng cho biết, chụp cắt lớp vi tính (CT) liều thấp có khả năng phát hiện nốt phổi nhỏ tốt hơn X-quang ngực, qua đó hỗ trợ phát hiện sớm những tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư phổi. Người hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm nên trao đổi với bác sĩ về việc sàng lọc ung thư phổi.

TS-BS Ngô Gia Khánh, Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NGỌC DUNG

Phụ nữ châu Á từ 40 tuổi cũng có thể cân nhắc kiểm tra phổi bằng CT liều thấp. Nếu kết quả ban đầu bình thường, có thể xem xét chụp lại sau khoảng 5 năm. Tuy nhiên, thời điểm và tần suất kiểm tra cần căn cứ vào yếu tố nguy cơ, kết quả thăm khám và tư vấn chuyên môn.

“Khi tổn thương được phát hiện sớm và có chỉ định phẫu thuật, kỹ thuật cắt phân thùy phổi giúp loại bỏ phần phổi chứa tổn thương, đồng thời bảo tồn tối đa phần phổi lành”, bác sĩ nói.

Cũng theo TS-BS Ngô Gia Khánh, đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức và thực hành phẫu thuật lồng ngực ATA Outreach – Bạch Mai 2026, tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai. Chương trình có sự tham gia của gần 60 phẫu thuật viên trong nước cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines và một số quốc gia khác. Các hoạt động gồm bài giảng chuyên môn, hướng dẫn thực hành và phẫu thuật thị phạm, giúp các bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử trí những tổn thương phổi nhỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ thực hiện 2 ca phẫu thuật thị phạm. Một trường hợp là nam bệnh nhân 56 tuổi, phát hiện tổn thương dạng kính mờ ở phổi trái khi khám sức khỏe định kỳ; trường hợp còn lại là nữ bệnh nhân 46 tuổi có tổn thương rất nhỏ, được xác định là ung thư. Các chuyên gia quốc tế trực tiếp hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật cùng ê-kíp Việt Nam.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lồng ngực cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: THU HÀ

TS-BS Ngô Gia Khánh cho biết, với những trường hợp phù hợp, phẫu thuật cắt phân thùy phổi có thể giúp điều trị hiệu quả mà vẫn bảo tồn chức năng phổi. Một số người bệnh không cần điều trị bổ trợ sau mổ nếu kết quả đánh giá chuyên môn không có chỉ định, nhưng vẫn phải tái khám, theo dõi định kỳ.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai triển khai phẫu thuật nội soi một đường rạch khoảng 3cm trong điều trị một số bệnh lý phổi. Kỹ thuật này giúp giảm mức độ xâm lấn, hạn chế đau sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện. Người bệnh thường có thể xuất viện sau khoảng 3-5 ngày, tùy tình trạng sức khỏe và diễn biến hậu phẫu. Chi phí điều trị được bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định và mức hưởng của từng người bệnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh, các chương trình đào tạo của ATA góp phần thúc đẩy phát triển phẫu thuật lồng ngực tại châu Á, không chỉ thông qua cập nhật kiến thức, kỹ thuật mà còn chia sẻ kinh nghiệm và tư duy phẫu thuật. Với thế mạnh về chuyên môn, phối hợp đa chuyên khoa, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Bạch Mai mong muốn hợp tác với ATA và Hội Phổi Pháp – Việt triển khai các chương trình đào tạo bài bản, tăng cường thực hành, phẫu thuật thị phạm, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo của ATA tại Việt Nam và khu vực.