Bác sĩ kịp thời hỗ trợ hành khách bị tăng huyết áp trên chuyến bay về TP.HCM

Trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM mới đây, một nữ hành khách 64 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng run tay chân, chóng mặt và buồn nôn. Tình huống khiến nhiều hành khách lo lắng, buộc phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế hỗ trợ.

May mắn, trên chuyến bay có BSCK2 Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ngồi cách vị trí người bệnh khoảng hai hàng ghế, khi nghe thông báo, ông nhanh chóng đến kiểm tra và hỗ trợ.

Theo bác sĩ Bé Hai, chuyến bay khởi hành lúc 19h50. Khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, nữ hành khách bắt đầu có biểu hiện run tay chân, chóng mặt, buồn nôn. Các tiếp viên hàng không lập tức đến hỗ trợ ban đầu, tuy nhiên sau khoảng 10 phút, tình trạng của người phụ nữ vẫn chưa thuyên giảm.

BSCK2 Nguyễn Văn Bé Hai hỗ trợ hành khách tăng huyết áp trên chuyến bay. (Ảnh: Hành khách trên chuyến bay chụp)

Trước diễn biến này, phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm bác sĩ hoặc nhân viên y tế trên chuyến bay. Có 4 bác sĩ cùng tham gia hỗ trợ hành khách. Khi biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn về tim mạch, các đồng nghiệp phối hợp để ông trực tiếp đánh giá tình trạng và đưa ra hướng xử trí.

Qua kiểm tra, huyết áp của nữ hành khách ở mức 160/90 mmHg. Bác sĩ Bé Hai nhận định người bệnh có tình trạng tăng huyết áp kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Bác sĩ vừa trấn an tinh thần, vừa cho người bệnh sử dụng một viên Amlor 5mg và nửa viên Concor 5mg, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe.

Khoảng 15 phút sau, tình trạng nữ hành khách cải thiện, triệu chứng chóng mặt giảm dần và sức khỏe ổn định hơn. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi cho đến khi máy bay hạ cánh.

Sau khi chuyến bay đáp xuống sân bay, bác sĩ Bé Hai thông tin lại tình trạng người bệnh và quá trình hỗ trợ cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá sức khỏe.

Từ trường hợp này, BSCK2 Nguyễn Văn Bé Hai lưu ý người mắc bệnh tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc đầy đủ theo chỉ định và duy trì thói quen theo dõi huyết áp thường xuyên.

Đặc biệt, trước khi đi máy bay, người có tiền sử tăng huyết áp nên kiểm tra chỉ số huyết áp, bảo đảm tình trạng bệnh được kiểm soát. Những thay đổi về áp suất trong quá trình bay có thể ảnh hưởng đến cơ thể, do đó hành khách cần chủ động chuẩn bị thuốc đang sử dụng và các thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe.

Sự việc được một hành khách trên chuyến bay chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hành khách bày tỏ xúc động trước hình ảnh các bác sĩ nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng phi hành đoàn hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe dù trước đó hoàn toàn xa lạ.