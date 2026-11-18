Một lời chúc chân thành dành cho bố nhân ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 không chỉ thể hiện sự quan tâm, mang lại niềm vui, mà còn là cách nói lời cảm ơn tới người đã âm thầm hy sinh, chở che và vun đắp cho gia đình.