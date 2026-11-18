Bác sĩ khuyến cáo về trào lưu 'phơi nắng chữa bách bệnh'
Gần đây, xuất hiện nhiều hội nhóm "phơi nắng chữa bệnh" trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn thành viên. Một số thành viên còn kêu gọi như “Ra phơi nắng trưa”, hay như “nắng càng gắt, năng lượng càng cao”… Phơi nắng thật sự có chữa được bách bệnh? Hãy cùng BS CKII Trần Ngọc Phương - Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TPHCM, mổ xẻ vấn đề này.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bac-si-khuyen-cao-ve-trao-luu-phoi-nang-chua-bach-benh-post882455.html