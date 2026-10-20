Bác sĩ khuyến cáo phòng bệnh não mô cầu

Theo ngành Y tế Hà Tĩnh, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người mang vi khuẩn thông qua giọt bắn và dịch tiết mũi, họng. Một số người có thể mang vi khuẩn trong vùng mũi, họng nhưng không có triệu chứng, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền cho người khác.

Bệnh não mô cầu có thể mắc ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Nhật Thắng.

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nguy cơ lây truyền đáng lưu ý tại những nơi tập trung đông người, sinh hoạt chung như trường học, khu tập thể và các cơ sở lưu trú. Đặc biệt, bệnh có khả năng diễn biến nhanh, gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, vi khuẩn não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh khác nhau, trong đó các nhóm A, B, C, Y và W thường gây bệnh xâm lấn ở người. Các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với những bệnh nhiễm trùng thông thường.

“Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau họng. Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển nặng rất nhanh, dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và tử vong. Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, nhất là khi bệnh diễn biến nhanh hoặc kèm theo những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng”, Giám đốc CDC Hà Tĩnh khuyến cáo.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng bệnh do não mô cầu. Ảnh: Nhật Thắng.

Theo các bác sĩ, những dấu hiệu nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, co giật hoặc xuất hiện các nốt ban xuất huyết dưới da. Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để đánh giá và xử trí kịp thời. Không nên chờ xuất hiện đầy đủ triệu chứng hoặc đợi ban xuất huyết mới đi khám.

Hiện Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do não mô cầu. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh và hoạt động đi lại, giao lưu giữa các địa phương, nguy cơ xâm nhập vẫn cần được quan tâm. Ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đồng thời tránh tâm lý hoang mang, tự chẩn đoán hoặc tự điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Để chủ động phòng bệnh, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không dùng chung các vật dụng có thể dính dịch tiết mũi, họng; giữ nơi ở, lớp học và nơi làm việc thông thoáng. Hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi mắc bệnh và chủ động theo dõi sức khỏe sau khi tiếp xúc với trường hợp được xác định hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

Đối với trường học, cơ sở giáo dục và những nơi có đông người sinh hoạt, cần tăng cường vệ sinh môi trường, bảo đảm thông thoáng, theo dõi sức khỏe học sinh và người lao động. Khi phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, cần thông báo cho cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí, không tự ý tổ chức các biện pháp điều trị tại tập thể.

Tiêm vaccine là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh não mô cầu. Ảnh: Nhật Thắng.

Bên cạnh các biện pháp vệ sinh, tiêm vaccine là một trong những giải pháp quan trọng giúp phòng bệnh do não mô cầu. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ phụ thuộc vào loại vaccine và nhóm huyết thanh của vi khuẩn. Người dân nên đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn loại vaccine phù hợp với độ tuổi, tiền sử tiêm chủng và nguy cơ phơi nhiễm; không nên cho rằng tiêm một loại vaccine có thể phòng ngừa tất cả các nhóm não mô cầu.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, chủ động phòng bệnh và tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời là những yếu tố quan trọng nhằm giảm nguy cơ biến chứng và tử vong. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan bệnh do não mô cầu trên địa bàn.