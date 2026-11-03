Bác sĩ khuyến cáo những việc cần làm khi bị ong tấn công ​

Cụ thể, trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 2 bệnh nhân là chị H.T.H.C. (42 tuổi) trú tại xã Hiếu Giang) và ông N.K.P. (60 tuổi) trú tại phường Đông Hà nhập viện trong tình trạng có nhiều vết ong đốt trên người.

Hai bệnh nhân cho biết, vào sáng 3/11 đã cùng nhiều người tham gia một đoàn đưa tang đến nghĩa địa ở khu vực đồi núi thuộc phường Nam Đông Hà. Sau đó, một đàn ong không biết từ đâu đã bay ra tấn công cả đoàn người. Hai người là chị H.T.H.C. và ông N.K.P. có triệu chứng nặng nhất đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đầu đau nhức dữ dội, vã mồ hôi nhiều.

Trước sự việc này, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi đi qua những khu vực có nhiều cây xanh, bụi rậm, đồi núi, nơi có thể có tổ ong. Khi phát hiện tổ ong, người dân không nên đến gần, chọc phá hoặc tự ý tìm cách xua đuổi.

Nếu bị ong tấn công, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực, che chắn vùng đầu, mặt và cổ, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, xử trí kịp thời. Đặc biệt, những trường hợp bị nhiều vết ong đốt hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi, sưng phù cần được cấp cứu ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm…

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, trên địa bàn cũng xảy ra vụ 27 học sinh của Trường Trung học cơ sở Hải Lăng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải vì bị một đàn ong tấn công ở giữa sân trường.