Bác sĩ khuyến cáo gì sau vụ 222 người ngộ độc tại Công ty Scavi Huế?

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế khiến 222 người phải nhập viện điều trị. Sau khi tất cả bệnh nhân hồi phục sức khỏe và được xuất viện, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 - đơn vị tiếp nhận 198 bệnh nhân trong vụ việc đã có những chia sẻ về quá trình tiếp nhận, điều trị cũng như những nguy cơ cần lưu ý đối với người bị ngộ độc thực phẩm.

Chủ động phương án khi người bệnh tăng nhanh

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ThS.BS Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, trước số lượng người bệnh đến bệnh viện tăng nhanh trong thời gian ngắn, bệnh viện đã huy động nhân lực, bố trí khu vực tiếp nhận và tổ chức phân loại ngay tại Khoa Cấp cứu.

Người bệnh được đánh giá tình trạng, mức độ nặng, nhẹ ngay khi đến viện. Các trường hợp nặng hoặc có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên cấp cứu, theo dõi và chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tối 11/9. Ảnh: V.B.

Các trường hợp ổn định sau xử trí ban đầu được chuyển đến các khoa phù hợp để tiếp tục điều trị, qua đó giảm tải cho Khoa Cấp cứu và duy trì khả năng tiếp nhận người bệnh mới.

Ban Giám đốc bệnh viện huy động tăng cường nhân lực từ các khoa phòng khác đang trong phiên trực cũng như ngoài phiên trực để hỗ trợ công tác tiếp nhận, phân loại và điều trị, kể cả hỗ trợ công tác dược, hậu cần.

"Với số lượng bệnh nhân trong đợt ngộ độc vừa rồi, về cơ sở vật chất cũng như con người, bệnh viện luôn sẵn sàng và đảm bảo đầy đủ để đáp ứng công tác tiếp nhận và điều trị", ThS.BS Nguyễn Đình Khoa cho biết.

Người bệnh vào viện chủ yếu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, chóng mặt và mệt. Trong 198 trường hợp bệnh viện tiếp nhận, có 1 trường hợp sốt, khó thở, nôn nhiều và 1 trường hợp sốt, tiêu chảy nhiều, huyết áp tụt 90/60 mmHg.

Ngoài ra, 11 bệnh nhân có các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy nhiều gây mất nước, có nguy cơ cao, cũng được chuyển Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát tình trạng. "Nhìn chung, các bệnh nhân trong vụ ngộ độc đến thời điểm hiện tại đều trong trạng thái ổn định", ThS.BS Nguyễn Đình Khoa cho hay.

Làm gì để phòng ngộ độc thực phẩm?

ThS.BS Nguyễn Đình Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho rằng, việc xác định nguyên nhân ban đầu gây ngộ độc rất quan trọng, nếu khoanh vùng tốt thì sẽ tập trung điều trị trúng đích.

Thực tế đối với các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, nguy cơ về mất nước và giảm thể tích tuần hoàn do tiêu chảy hoặc nôn mửa nhiều, dẫn đến rối loạn điện giải. Các độc chất do vi khuẩn cũng gây nên tình trạng nhiễm trùng.

Người bệnh cần được theo dõi điện giải, đường huyết, chỉ số nhiễm trùng và chức năng thận, đồng thời được điều trị bồi phụ điện giải và kháng sinh phù hợp trong trường hợp nhiễm khuẩn.

Trước số lượng người bệnh tăng nhanh trong thời gian ngắn, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 huy động nhân lực, bố trí khu vực tiếp nhận và tổ chức phân loại ngay tại Khoa Cấp cứu. Ảnh: T.X.

Từ thực tế vụ việc tại Công ty Scavi Huế, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, ngoài khâu quản lý tốt khu vực bếp ăn tập thể cũng cần có sự kiểm soát chặt chẽ trong các khâu từ nguyên liệu, vận chuyển, sơ chế và cần sự chung tay của nhiều cơ quan quản lý cũng như ý thức và đạo đức trong kinh doanh thực phẩm.

Đối với người dân, đặc biệt là người lao động tại các khu công nghiệp khi sử dụng thức ăn tập thể, cần chú ý nêu cao ý thức vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân.

Trong đó, không dùng chung các dụng cụ ăn uống cá nhân, ăn chín, uống sôi. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ thức ăn có dấu hiệu bất thường cần phản hồi cho đơn vị hoặc các cơ quan chức năng được biết để phòng tránh kịp thời sự cố.

"Khi xuất hiện các dấu hiệu về sốt, đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa kéo dài cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời", ThS.BS Nguyễn Đình Khoa nói.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế khiến 222 người nhập viện điều trị. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 198 bệnh nhân, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 24 bệnh nhân. Đến nay, tất cả bệnh nhân hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9. Đến 9h ngày 11/9, một số công nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu. Do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục, công ty chuyển các bệnh nhân đến cơ sở y tế điều trị. Theo Sở Y tế TP Huế, qua điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, nguyên nhân vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.