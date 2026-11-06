Bác sĩ Huế điều khiển robot phẫu thuật cách xa gần 1.000 km

Các chuyên gia BVTƯ Huế hướng dẫn thực hành thao tác trên hệ thống robot Kangduo SR2000.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật robot diễn ra từ ngày 30-10 đến 4-11, BVTƯ Huế lần đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa, kết nối hai hệ thống robot phẫu thuật Kangduo SR2000 đặt tại BVTƯ Huế và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TPHCM). Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km.

Điểm nhấn của chương trình là các chuyên gia BVTƯ Huế, dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp điều khiển hệ thống robot phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để thực hiện đào tạo, hướng dẫn các kỹ thuật phẫu thuật trên động vật thực nghiệm tại đầu cầu Huế.

Các thao tác của phẫu thuật viên được truyền qua mạng 5G chuyên dụng có độ trễ thấp, cùng hình ảnh 3D độ nét cao đến hệ thống robot tại TPHCM. Tín hiệu được tiếp nhận tức thời, giúp robot thực hiện các thao tác phẫu tích, cắt đốt và khâu nối theo sự điều khiển của chuyên gia.

Phiên phẫu thuật diễn ra dưới sự điều phối trực tuyến của PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS Hồ Văn Linh cùng ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu của BVTƯ Huế.

Nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot được thực hiện trực tuyến như cắt túi mật, cắt gan bán phần, phẫu thuật nối vị tràng, cắt thận bán phần và toàn phần. Ngoài ra, các học viên còn trực tiếp thực hành nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm của BVTƯ Huế.

Chương trình có sự tham gia của Ban Giám đốc hai bệnh viện cùng đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên. Trong đó, 25 học viên tham gia học trực tiếp và gần 200 học viên học trực tuyến đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước như Bệnh viện Từ Dũ, Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nghệ An, Bệnh viện Shing Mark, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bệnh viện Quân đội và nhiều cơ sở y tế khác.

Chia sẻ về chương trình đào tạo, BSCKII Ngô Thị Thanh Thảo, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), cho biết các học viên được đội ngũ giảng viên hướng dẫn tận tình, đặc biệt là GS.TS Phạm Như Hiệp trực tiếp giảng dạy lý thuyết, trao đổi về xu hướng phát triển cũng như tính năng của robot phẫu thuật.

Theo BS Thảo, trong 6 ngày học tập, các học viên được học và thực hành liên tục từ 8 giờ đến 21-22 giờ. Đáng chú ý, học viên được thực hành trên động vật với quy trình gây mê tương tự như trên người bệnh, qua đó có điều kiện rèn luyện kỹ năng và tiếp cận sát hơn với thực tế phẫu thuật.

Sau khóa học, BS Thảo đánh giá bản thân có sự tiến bộ rõ rệt và tự tin hơn khi thực hiện những ca phẫu thuật robot đơn giản. Bà cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Trung tâm Đào tạo BVTƯ Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp cùng đội ngũ giảng viên đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình học tập.

Trên thế giới, phẫu thuật trực tuyến (Telesurgery) qua khoảng cách hàng nghìn ki-lô-mét đã bắt đầu được triển khai trong những năm gần đây nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ. Việc ứng dụng phương pháp này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến giữa các bệnh viện.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại của BVTƯ Huế. Đặc biệt, việc điều khiển robot phẫu thuật từ xa qua khoảng cách gần 1.000 km cho thấy tiềm năng ứng dụng công nghệ kết nối tốc độ cao trong lĩnh vực y tế.

Đây không chỉ là dấu mốc trong công tác đào tạo phẫu thuật robot mà còn mở ra triển vọng hình thành mạng lưới hỗ trợ phẫu thuật từ xa, giúp các bệnh viện có điều kiện tiếp cận chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tiên tiến. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đưa những thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người bệnh trên cả nước và khu vực.