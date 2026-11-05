Bác sĩ hỗ trợ kịp thời hành khách bị tăng huyết áp trên máy bay

Hình ảnh các bác sĩ cùng tiếp viên hỗ trợ nữ hành khách được một người trên chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines từ Buôn Ma Thuột đến TP Hồ Chí Minh chia sẻ lên mạng xã hội nhận được sự quan tâm và thu hút của cộng đồng mạng.

Hình ảnh bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai hỗ trợ bệnh nhân trên chuyến bay được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Thống Nhất là người trực tiếp thăm khám và xử trí cho nữ hành khách. Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai kể, chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19 giờ 50 ngày 2/11 từ Buôn Ma Thuột đến TP Hồ Chí Minh, khoảng 15 phút sau, nữ hành khách bắt đầu run tay chân, chóng mặt, buồn nôn.

Tiếp viên hàng không đến hỗ trợ ban đầu nhưng sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn phát thông báo tìm nhân viên y tế trên chuyến bay. Khi nghe thông báo, bác sĩ Bé Hai và các bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã nhanh chóng đến hỗ trợ hành khách.

Sự việc được một hành khách trên chuyến bay chia sẻ lại trên mạng xã hội với nhiều xúc động. Ảnh: BV

Bác sĩ Bé Hai cho biết, ông ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế và khi biết ông là bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, các đồng nghiệp đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí tình trạng người bệnh.

Qua kiểm tra, huyết áp của người bệnh ở mức 160/90 mmHg. Người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Ông cũng vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng 1 viên Amlor 5mg, ½ viên Concor 5mg và tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng người bệnh cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định.

Bác sĩ Bé Hai đang thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: BV

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng và quá trình hỗ trợ người bệnh được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì áp suất thay đổi có thể làm tăng huyết áp.