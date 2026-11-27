Ngày 19/11, Tòa án Hamilton, bang Ohio, tuyên Frederick Louis Tanzer, 68 tuổi, phải bồi thường cho bà Dana Beatty 48,25 triệu USD thiệt hại và thêm 50 triệu USD mang tính trừng phạt. Tổng cộng 98,25 triệu USD. Đây là phán quyết dân sự, không phải bản án hình sự về tội hiếp dâm.

Hồ sơ vụ án cho thấy ngày 1/8/1989, Tanzer đột nhập nhà bà Dana tại Cincinnati, khi nạn nhân 29 tuổi. Người đàn ông mang dao, đeo mặt nạ và mặc bộ đồ bó màu đen. Ông ta dùng dao uy hiếp, bịt mắt, trói nạn nhân vào giường rồi nhiều lần cưỡng hiếp trong khoảng 5 tiếng rưỡi. Trước khi rời đi, Tanzer để lại lời đe dọa giết bà nếu trình báo cảnh sát.

Tanzer là bác sĩ, đồng thời là chồng người bạn thân nhất của Dana từ thời tiểu học. Dù bà trình báo, hợp tác với nhà chức trách, danh tính kẻ tấn công vẫn là bí ẩn suốt gần 35 năm.

Frederick Louis Tanzer. Ảnh: People

Năm 2023, con gái Dana đề nghị nhà chức trách xem xét lại vụ án bằng kỹ thuật ADN mới. Năm 2024, FBI phối hợp cảnh sát thu mẫu ADN từ chiếc cốc cà phê của Tanzer. Kết quả cho thấy mẫu này trùng khớp với dấu vết sinh học được lưu giữ từ hiện trường năm 1989.

Ban đầu, Tanzer phủ nhận khi các điều tra viên liên hệ. Ông ta bị bắt vào tháng 12/2024. Do thời hiệu truy tố tội hiếp dâm đã hết từ năm 1995, nhà chức trách không thể xét xử ông ta về hành vi này. Thay vào đó, công tố viên liên bang truy tố Tanzer về tội khai báo gian dối.

Tháng 1/2026, Tanzer bị tuyên 15 năm tù, mức án tối đa theo luật đối với tội danh trên. Trong quá trình tố tụng, ông ta thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công năm 1989. Công tố viên liên bang khẳng định chứng cứ ADN xác định Tanzer là người gây án và nhận định những tài liệu thu thập được cho thấy ông ta có thể là kẻ hiếp dâm hàng loạt.

Sau khi Tanzer bị bắt, tháng 1/2025, Dana nộp đơn kiện dân sự, yêu cầu bồi thường cho những tổn hại thể chất và tinh thần. Luật Ohio thông thường giới hạn bồi thường thiệt hại phi kinh tế ở mức 350.000 USD trong nhiều vụ kiện dân sự.

Tuy nhiên, tòa xác định nếu áp dụng giới hạn này, mức bồi thường sẽ giảm hơn 99% so với tổn thất tinh thần Dana phải chịu suốt 37 năm. Vì vậy, tòa quyết định không áp dụng mức trần trong trường hợp đặc biệt của bà. Khoản 50 triệu USD mang tính trừng phạt được xác định là cần thiết nhằm răn đe hành vi tương tự. Phán quyết ngoại lệ này chỉ áp dụng cho vụ kiện của Dana.

Dù tòa tuyên số tiền kỷ lục, luật sư của Dana cho biết bà có thể không thực sự nhận được khoản bồi thường. Với nạn nhân, phán quyết trước hết mang ý nghĩa khép lại một chương đau đớn kéo dài nhiều thập kỷ.