BS.CKI Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, đã chia sẻ về dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, khả năng điều trị và cách phòng ngừa căn bệnh này.

+ Ung thư máu thực chất là bệnh gì, thưa bác sĩ?

- Ung thư máu là cách gọi phổ biến của nhóm bệnh ác tính hệ tạo huyết, xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Nhóm bệnh này gồm nhiều dạng như tăng sinh tủy (MPN), loạn sinh tủy (MDS), bạch cầu cấp dòng tủy (AML), lymphoma Hodgkin và không Hodgkin, đa u tủy xương và bệnh bạch cầu (leukemia).

Trong đó, bệnh bạch cầu, còn gọi là máu trắng, là ung thư của các tế bào bạch cầu. Bệnh khiến tủy xương sản xuất quá nhiều tế bào bạch cầu bất thường, lấn át quá trình tạo hồng cầu và tiểu cầu bình thường. Hậu quả là người bệnh có thể bị thiếu máu, xuất huyết và suy giảm miễn dịch.

Bệnh bạch cầu được chia thành hai nhóm chính là cấp tính và mạn tính, đồng thời phân loại theo dòng tủy hoặc dòng lympho. Thể cấp tính thường tiến triển nhanh, trong khi thể mạn tính có diễn biến chậm hơn.

BS Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông. ﻿Ảnh: Diễm Ly

Cảnh báo từ những vết bầm tím tự phát trên cơ thể

+Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh xuất hiện nhiều vết bầm tím trên tay chân khi nằm viện. Khi nào vết bầm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư máu?

- Vết bầm thông thường thường xuất hiện sau va chạm rõ ràng như ngã hoặc đập vào vật cứng, phổ biến ở cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay và thường tự hết sau khoảng 1-2 tuần.

Tuy nhiên, nếu vết bầm xuất hiện tự phát, không rõ nguyên nhân, có kích thước lớn, lan rộng hoặc xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, người dân cần chú ý. Đặc biệt, khi đi kèm các chấm xuất huyết nhỏ li ti không mất màu khi ấn, chảy máu chân răng, chảy máu cam, mệt mỏi hoặc sụt cân, người bệnh nên đi khám.

Ngoài ra, một số dấu hiệu khác có thể gặp ở người mắc ung thư máu gồm mệt mỏi kéo dài, không cải thiện sau nghỉ ngơi; sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân; vã mồ hôi ban đêm; da xanh xao, khó thở khi gắng sức; đau xương và nổi hạch.

Các biểu hiện này không đặc hiệu, có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, người dân không nên tự chẩn đoán ung thư máu qua một dấu hiệu đơn lẻ mà cần thăm khám khi có những bất thường kéo dài hoặc xuất huyết không rõ nguyên nhân.

Youtuber Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh quá trình điều trị bệnh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Không còn là “án tử” nhờ loạt bước tiến trong điều trị

+Theo bác sĩ, ung thư máu hiện nay còn được xem là án tử không? Những yếu tố nào quyết định tiên lượng ở người trẻ?

- Ung thư máu hiện không còn đồng nghĩa với án tử như quan niệm trước đây. Nhờ những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, nhiều thể bệnh có tiên lượng khả quan. Một số dạng như bạch cầu lympho cấp (ALL), bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và một số nhóm bạch cầu cấp dòng tủy (AML) có thể đạt kết quả điều trị tốt, thậm chí chữa khỏi trong những trường hợp phù hợp.

Tiên lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, quan trọng nhất là thể bệnh cụ thể, tuổi, đặc điểm đột biến gene và khả năng đáp ứng với điều trị ban đầu. Việc xác định chính xác loại bệnh, phân nhóm nguy cơ và lựa chọn phác đồ phù hợp có ý nghĩa quyết định.

Với người trẻ mới được chẩn đoán, cần thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có phân tích di truyền và sinh học phân tử, để xác định đặc điểm bệnh. Không thể chỉ dựa vào tên gọi chung là ung thư máu để kết luận khả năng chữa khỏi hay thời gian sống của người bệnh.

+Y học đã có những tiến bộ nào trong điều trị ung thư máu, thưa bác sĩ?

- Những năm gần đây, điều trị ung thư máu có nhiều tiến bộ, đặc biệt ở bốn hướng chính.

Thứ nhất là thuốc nhắm trúng đích như nhóm ức chế tyrosine kinase (TKI), thuốc ức chế FLT3, IDH và venetoclax. Các thuốc này tác động vào những cơ chế phân tử liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư.

Thứ hai là liệu pháp miễn dịch, gồm tế bào CAR-T và kháng thể đặc hiệu hai đích như blinatumomab, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Thứ ba là ghép tế bào gốc tạo máu. Phương pháp này ngày càng được cải tiến về lựa chọn người hiến, quy trình ghép và kiểm soát biến chứng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Cuối cùng, các xét nghiệm di truyền và sinh học phân tử ngày càng chính xác, giúp xác định đặc điểm bệnh, phân tầng nguy cơ và lựa chọn phác đồ phù hợp với từng người.

Những tiến bộ này mở thêm cơ hội điều trị, kể cả với một số trường hợp bệnh tái phát hoặc kháng trị. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào thể bệnh và tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân.

Hiểu đúng nguyên nhân và giữ vững tâm lý khi điều trị

+ Nguyên nhân nào dẫn đến ung thư máu? Bệnh có liên quan đến di truyền hay lây truyền không?

- Phần lớn trường hợp ung thư máu liên quan đến những đột biến gene phát sinh trong quá trình hình thành và phát triển của tế bào tạo máu. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể ở nhiều bệnh nhân hiện chưa được xác định.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm tiếp xúc với hóa chất như benzen, phơi nhiễm bức xạ ion hóa, từng điều trị hóa chất, mắc một số hội chứng di truyền hoặc nhiễm virus như HTLV-1, EBV.

Tuy nhiên, có yếu tố nguy cơ không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh. Người dân cũng cần hiểu rằng ung thư máu không lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt thông thường.

+ Bác sĩ có lời khuyên gì với người vừa được chẩn đoán ung thư máu và gia đình?

- Người mới được chẩn đoán ung thư máu thường có tâm lý lo lắng, hoang mang, thậm chí tuyệt vọng. Tuy nhiên, người bệnh cần hiểu rằng ung thư máu có nhiều thể khác nhau, tiên lượng và khả năng điều trị không giống nhau.

Điều quan trọng là bình tĩnh tiếp nhận thông tin từ bác sĩ chuyên khoa, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết để xác định chính xác thể bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Người bệnh không nên tự tìm kiếm thông tin thiếu kiểm chứng hoặc so sánh tình trạng của mình với những trường hợp khác.

Gia đình cần dành thời gian lắng nghe, động viên và đồng hành cùng người bệnh trong quá trình điều trị. Sự hỗ trợ về tinh thần, cùng phối hợp chặt chẽ giữa bệnh nhân, người thân và đội ngũ y tế, sẽ giúp người bệnh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

+ Trân trọng cảm ơn bác sĩ!