Bác sĩ Gen Z chạy xe công nghệ: 'Chỉ sợ mất niềm tin vào bản thân mới làm cho mình gục ngã'

Gần đây, trên mạng xã hội Threads, bài đăng chia sẻ hình ảnh một chàng trai diện áo blouse và đồng phục xe công nghệ cùng dòng trạng thái: "Ngày chủ nhật của bác sĩ trẻ. Chạy thêm cuốc ngoài được 81K nữa là vừa xinh 500K" đã nhận được lượng tương tác lớn. Chủ nhân của bài đăng là Hoàng Đức Hùng (sinh năm 2000, quê Bắc Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y học Cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội năm 2025.

Khoản đầu tư khởi nghiệp và lịch trình "đa nhiệm"

Nhắc lại bài đăng của mình, Hùng cho biết sự chú ý từ cộng đồng mạng nằm ngoài dự tính: "Hôm đó là ngày Chủ nhật, mình bật app chạy để có thêm chút thu nhập. Số tiền trên app hiển thị 419 nghìn, chạy cuốc ngoài thêm 81 nghìn là tròn 500 nghìn. Mình chỉ muốn chia sẻ chiếc KPI đạt được trong ngày nghỉ đó thôi".

Bài đăng của Hùng nhận về sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Sự bận rộn của Hùng xuất phát từ thực tế quá trình đào tạo nghề Y. Hiện tại, Hùng đang trong thời gian học thực hành Chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương. "Mình cũng như bao bác sĩ mới ra trường khác, đa số chưa có thu nhập từ ngành y tế mà vẫn phải đóng học phí để tiếp tục học và duy trì cuộc sống", Hùng bộc bạch.

Không chỉ chạy xe công nghệ kiếm thêm từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng, sau khi ra trường, Hùng còn cùng bạn bè chung vốn thành lập một công ty hoa tươi nhập khẩu. Để khởi nghiệp, cậu mang trên vai khoản vay khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Hùng không nhìn nhận đây là một gánh nặng tiêu cực.

"Đương nhiên trước khi quyết định, mình cũng mông lung không biết công ty sẽ phát triển ra sao. Nhưng mình vẫn quyết định vay để đầu tư, nó mang cả niềm hy vọng tuổi trẻ. Nếu thành công thì con đường học hành sẽ được nhẹ nhàng hơn, không phải lo những khoản học phí đắt đỏ của bậc sau đại học", Hùng cho biết.

Để duy trì cùng lúc các công việc, lịch trình mỗi ngày của Hùng được sắp xếp sát sao. Sau giờ học thực hành tại bệnh viện kết thúc vào giờ hành chính, Hùng chạy xe ôm công nghệ đến tối muộn, sau đó đến công ty kiểm tra chất lượng hoa nhập vào ban đêm. Khoảng 2-3 giờ sáng, cậu mới về đến nhà chợp mắt.

"Chỉ sợ mất niềm tin vào bản thân"

Quá trình luân chuyển liên tục giữa các công việc đôi khi cũng tạo ra những khoảng lặng. Hùng kể: "Đôi khi mình cũng suy nghĩ, gia đình cho ăn học đầy đủ để có định hướng công việc tốt, sao giờ con đường của mình lại gập ghềnh vậy. Có những cuốc xe và những đơn hoa giao đến tận bệnh viện, mình nghĩ đáng ra nơi mình cố gắng phải ở nơi này thì mới đúng".

Dù vậy, khi được hỏi về việc có từng hoài nghi và muốn bảo lưu việc học để chuyên tâm đi kiếm tiền trước chưa, Hùng khẳng định cả hai là những công việc song song và chưa từng có ý định dừng việc học. Nói về kế hoạch tương lai, Hùng đặt mục tiêu thanh toán xong khoản đầu tư khởi nghiệp vào năm 2027, đồng thời tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học của Đại học Y Hà Nội năm 2027 với mong muốn đỗ Thạc sĩ.

Từ trải nghiệm cá nhân, chàng bác sĩ Gen Z đúc kết: "Cuộc sống không phải một đường thẳng, luôn có những ngã rẽ. Dù ngã rẽ đó do cuộc sống chọn sẵn hay mình tự chọn, gặp khó khăn thế nào cũng phải cố gắng hết mình. Tiền bao nhiêu thì cũng có thể kiếm lại được, chỉ sợ mình mất niềm tin vào bản thân thì mới làm cho mình gục ngã".