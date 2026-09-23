Bác sĩ FV điều khiển bàn tay robot cắt bỏ thành công khối u thận bị gan che phủ

Khối u phát triển âm thầm không triệu chứng

Ở tuổi 37, anh N.P.L. không có các dấu hiệu đau lưng, không tiểu ra máu, không sụt cân hay bất kỳ dấu hiệu nào khiến anh phải lo lắng. Tuy nhiên, kết quả siêu âm trong lần khám sức khỏe định kỳ phát hiện một khối u khoảng 3cm ở thận đã khiến anh và gia đình bàng hoàng. Các kết quả chẩn đoán chuyên sâu sau đó đều nghi ngờ đây là ung thư biểu mô tế bào thận (Renal Cell Carcinoma - RCC).

Tình cờ xem được chia sẻ của một bệnh nhân từng phẫu thuật bằng robot da Vinci Xi tại Bệnh viện FV và ấn tượng với kết quả hồi phục của một ca bệnh khác, anh L. quyết định đến FV để được tư vấn.

ThS.BSCKII. Đỗ Quang Minh tư vấn phương pháp robot da Vinci Xi. Ảnh: FV

ThS.BSCKII. Đỗ Quang Minh – Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện FV cho biết, ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng và đa số được phát hiện tình cờ. Trường hợp người bệnh có các dấu hiệu như tiểu máu, đau vùng hông lưng hoặc sờ thấy khối bụng, bệnh thường đã tiến triển.

Robot da Vinci Xi bóc trọn khối u bị gan che phủ

Hội đồng chuyên môn FV đánh giá ca phẫu thuật của anh L. có độ khó cao do khối u nằm ở cực trên thận phải và bị gan che phủ gần như hoàn toàn. Để tiếp cận tổn thương, ê-kíp phải giải phóng toàn bộ thận và xoay thận ở góc chính xác nhằm bộc lộ khối u. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây tổn thương mạch máu hoặc phần nhu mô thận lành.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự hỗ trợ của robot da Vinci Xi do bác sĩ Minh trực tiếp điều khiển. Công nghệ này mang lại hình ảnh 3D độ phân giải cao và cho phép các cánh tay robot xoay linh hoạt đến 540 độ, giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác trong không gian hẹp, giảm mất máu và hạn chế tổn thương mô lành.

Sau hơn hai giờ, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thận. Bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau 4 ngày.

Ca phẫu thuật robot da Vinci Xi điều trị ung thư biểu mô tế bào thận tại Bệnh viện FV. Ảnh: FV

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn T1a – giai đoạn sớm khi khối u còn khu trú trong thận, chưa di căn. Rất may mắn được phát hiện ra ở giai đoạn sớm nên anh L. không cần điều trị thêm.

“Ở những trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn T1a đã phẫu thuật, người bệnh không cần hóa trị, xạ trị hay các phương pháp điều trị bổ sung khác nữa mà chỉ cần tái khám và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa”, ThS.BSCKII Đỗ Quang Minh cho biết.

Ung thư thận đang trẻ hóa

Theo thống kê của GLOBOCAN, năm 2022 thế giới ghi nhận khoảng 434.840 ca mắc mới ung thư biểu mô tế bào thận và gần 156.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Bệnh gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới và thường được chẩn đoán ở độ tuổi trung bình khoảng 64 tuổi.

Thực tế lâm sàng ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp được phát hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Các khối u thận khu trú kích thước nhỏ chiếm khoảng 40% số trường hợp mới được chẩn đoán thông qua siêu âm, CT hoặc MRI. Đây cũng là căn bệnh có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm như trường hợp của anh L.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm bụng, vẫn là cách đơn giản mà hiệu quả để phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư thận. Điều trị càng sớm, cơ hội bảo tồn thận và chất lượng sống của người bệnh càng cao.

ThS.BSCKII Đỗ Quang Minh, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện FV – chuyên gia phẫu thuật robot da Vinci Xi. Ảnh: FV

Để tìm hiểu thêm về các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào thận tại Bệnh viện FV, bạn đọc có thể đến trực tiếp địa chỉ số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM hoặc số điện thoại (028) 3511 3333.

(Nguồn: Bệnh viện FV)