Bác sĩ đầu tiên của Việt Nam làm Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 24/9 cho biết mới đây, trên trang chính thức của Quỹ Oncidium (Oncidium Foundation) - tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Bỉ thông tin chào đón các Đại sứ đại diện mới đã được công bố rộng rãi.

Cùng với các chuyên gia đến từ Bangladesh và Ai Cập, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham gia mạng lưới chuyên môn này.

Cùng với các chuyên gia đến từ Bangladesh và Ai Cập, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam là Đại sứ đại diện mới của Quỹ Oncidium - tổ chức toàn cầu đi đầu trong việc thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận liệu pháp bức xạ trúng đích. Ảnh: BVCC

Quỹ Oncidium là tổ chức toàn cầu đi đầu trong việc thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận liệu pháp bức xạ trúng đích (Targeted Radionuclide Therapy) và y học hạt nhân chính xác, vừa chẩn đoán vừa điều trị bằng thuốc phóng xạ (Radiotheranostics).

Quỹ hiện quy tụ hơn 140 đại sứ chuyên môn tại 63 quốc gia, kết nối trên 800 trung tâm điều trị bằng liệu pháp bức xạ trúng đích (Radiotheranostics/Radioligand Therapy) trên toàn thế giới.

Phương pháp này vận hành theo nguyên lý "thấy tổn thương - điều trị tổn thương": sử dụng các chất đánh dấu phóng xạ gắn với phân tử trúng đích để định vị chính xác vị trí khối u trên hình ảnh PET/CT, đồng thời đưa dược chất phóng xạ đến tiêu diệt tế bào ung thư mà tối ưu hóa việc bảo vệ các mô lành.

Đặc biệt, thông qua các dự án như RLT-Connect, Quỹ hướng tới việc hỗ trợ trực tiếp nguồn lực và dược chất phóng xạ từ thiện cho những bệnh nhân chưa được bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị kỹ thuật cao tại các quốc gia đang phát triển.

Sự ghi nhận từ cộng đồng y khoa quốc tế là kết quả của một hành trình gần 20 năm cống hiến bền bỉ của PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: "Sự ghi nhận của Quỹ Oncidium dành cho PGS.TS Phạm Cẩm Phương không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bác sĩ hay Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai, mà còn khẳng định định hướng đúng đắn của Bệnh viện Bạch Mai trong việc khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ vươn tầm quốc tế. Năng lực chuyên môn vững vàng cùng trái tim nhân hậu của người thầy thuốc Bạch Mai chính là nhịp cầu bền vững nhất để đưa các tiến bộ y học hiện đại về phục vụ người bệnh."

Việc Việt Nam có đại diện chính thức trong mạng lưới Đại sứ của Quỹ Oncidium hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu học thuật, hợp tác nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong tương lai, mang lại thêm cơ hội tiếp cận các tiến bộ của y học hạt nhân hiện đại cho người bệnh ung thư trong nước.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương khám sàng lọc cho người bệnh. Ảnh: Thái Bình

PGS.TS Phạm Cẩm Phương tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001. Sau đó bác sĩ Phương hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Cộng hòa Pháp; đến năm 2013, bác sĩ Phương nhận bằng Tiến sĩ và được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2018. Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Phạm Cẩm Phương cùng các đồng nghiệp đã tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ chẩn đoán và điều trị hiện đại như hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch và xét nghiệm gen cho các bệnh lý ung thư phức tạp. Không dừng lại ở công tác chuyên môn tại bệnh viện tuyến cuối, chị còn tích cực tham gia các chương trình khám sàng lọc ung thư sớm cho phụ nữ tại các vùng khó khăn, từng vinh dự nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Thành đoàn Hà Nội trao tặng.