Bác sĩ đánh giá về sức khỏe nạn nhân bị tường đè trong vụ nổ sập nhà ở TPHCM

Tính tới chiều 13/11, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận hai trường hợp chấn thương nặng liên quan đến vụ nổ gây sập nhà xảy ra ở phường Tân Thuận (TPHCM).

Theo BSCKI Nguyễn Tấn Hưng - Trưởng tua trực Khoa Cấp cứu, cả hai bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp và cần hỗ trợ thở oxy qua mặt nạ (mask).

Trường hợp thứ nhất là anh N.M.Đ. (sinh năm 1990) bị bỏng nghiêm trọng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã khẩn trương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, nội soi khí quản và chuyển gấp lên Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình để hồi sức chuyên sâu.

BSCKI Nguyễn Tấn Hưng chia sẻ về sức khỏe nạn nhân vụ nổ tại phường Tân Hưng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Trao đổi về ca bệnh này, TS.BS Ngô Đức Hiệp - Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình cho biết, bệnh nhân bị bỏng lên tới 90% diện tích cơ thể (độ 2 và độ 3), trong đó có 38% bỏng sâu độ 3 kèm theo bỏng đường hô hấp. Hiện bệnh nhân rất nguy kịch, tiên lượng dè dặt.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam D.V.T. (sinh năm 1993) nhập viện với nhiều tổn thương phối hợp ở vùng đầu, cột sống cổ và chân kèm suy hô hấp.

Sau khi thực hiện các chỉ định chụp chiếu kiểm tra và hội chẩn liên chuyên khoa, anh T. dự kiến được chuyển đến Khoa Chấn thương sọ não để điều trị chuyên biệt.