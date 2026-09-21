Bác sĩ Đà Nẵng cứu sống nam thanh niên bị lóc động mạch chủ, nguy cơ tử vong cao

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân sau khi mổ.

Ngày 21/9, theo thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ khoa Ngoại tim mạch của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân 34 tuổi bị lóc động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở van động mạch chủ (hội chứng Marfan), kèm nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn A.T. (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đột ngột đau ngực dữ dội vùng sau xương ức và lan xuống bụng.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chụp CTA, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính type A trên nền phình gốc động mạch chủ ngực và hở nặng van động mạch chủ. Đây là tổn thương nghiêm trọng, có liên quan đến hội chứng Marfan.

Đáng chú ý, tình trạng lóc tách động mạch chủ đã gây biến chứng tắc động mạch thận phải và chậu trái. Hình ảnh CTA còn ghi nhận tổn thương lóc tách đã tiến triển vào động mạch cảnh chung hai bên, động mạch dưới đòn trái và gốc động mạch vành hai bên.

Trước tình trạng nguy kịch đe doạ tính mạng, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch phối hợp Khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật, kết hợp nhiều kỹ thuật phức tạp đồng thời nhằm xử trí tổn thương động mạch chủ và các biến chứng liên quan.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân đã tỉnh, không yếu liệt, huyết động ổn định, tình trạng thiếu máu chân trái không còn. Chức năng gan, thận đang dần cải thiện. Ngày thứ 2 sau mổ bệnh nhân có thể ăn uống và tự vận động đi lại trong phòng.

BSCKII Nguyễn Minh Hải, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, trường hợp tổn thương lóc tách động mạch chủ ngực cấp tính này có liên quan đến hội chứng Marfan (bệnh di truyền mô liên kết liên quan đột biến gen), tỷ lệ tử vong cao, khoảng 50% trong 24-48 giờ đầu từ khi khởi phát nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Điều đáng lưu ý, người bệnh có tiền sử bệnh lý tăng huyết áp nhưng chưa tuân thủ điều trị tốt. Theo các khuyến cáo hiện nay thì tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của lóc tách động mạch chủ.

“Do hội chứng Marfan có tính chất di truyền nên khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát, đặc biệt là đánh giá hệ tim mạch và động mạch chủ dựa vào siêu âm tim. Người bệnh cũng cần được theo dõi định kỳ và kiểm soát huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc phát hiện và điều trị kịp thời hội chứng Marfan và tăng huyết áp sẽ giúp tránh được biến chứng lóc tách động mạch chủ nặng, giảm thiểu nguy cơ tử vong cho người bệnh”, BSCKII Nguyễn Minh Hải khuyến cáo.