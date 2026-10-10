Bác sĩ cứu người đàn ông hôn mê trong tình trạng '2 không'

Ca cấp cứu đặc biệt giữa áp lực sinh tử

Ngày 9/9/2026, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) tiếp nhận cấp cứu một nam bệnh nhân khoảng 30 tuổi sau tai nạn ngã từ trên cao. Khi nhập viện, người bệnh hôn mê, đồng tử giãn một bên, liệt tay chân một bên. Anh không có giấy tờ tùy thân, cũng không có người thân đi cùng.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định thực hiện những xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết để đánh giá tổn thương và đưa ra phương án điều trị. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân cần được phẫu thuật khẩn cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh áp lực chạy đua với thời gian để cứu người, ê-kíp điều trị còn đối mặt với một khó khăn khác: Không có thân nhân để giải thích tình trạng bệnh, trao đổi về phương án điều trị và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Các bác sĩ xem phim chụp của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

“Bệnh nhân không có thân nhân là một gánh nặng pháp lý đối với bệnh viện và ê-kíp lúc bấy giờ. Tình trạng bệnh rất nặng, trong khi không có người nhà để giải thích”, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, chia sẻ.

Trong hoàn cảnh ấy, các bác sĩ đã xin ý kiến trực lãnh đạo bệnh viện để triển khai quy trình cấp cứu khẩn cấp. Quyết định được đưa ra là ưu tiên phẫu thuật cứu người, các thủ tục hồ sơ và viện phí sẽ được hoàn thiện sau.

Được sự đồng ý của lãnh đạo trực, ê-kíp nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phẫu thuật. Các khoa, phòng liên quan phối hợp khẩn trương, từ cấp cứu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến phẫu thuật gây mê hồi sức và Ngoại Thần kinh.

Theo bác sĩ Thọ, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa đối với cơ hội sống của người bệnh. Trong phòng mổ, các bác sĩ tập trung xử lý tổn thương, giành giật sự sống cho một người đàn ông mà danh tính và hoàn cảnh gia đình khi ấy vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Ca phẫu thuật thành công. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sát sao tại khoa.

Sau những ngày được các bác sĩ, điều dưỡng tận tình chăm sóc, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Bệnh nhân tỉnh táo trở lại, chưa ghi nhận di chứng nặng nề tại thời điểm hiện tại - bác sĩ Thọ cho biết.

Sự phối hợp liên khoa

Bác sĩ Thọ cho rằng, ca cấp cứu còn là sự hỗ trợ của nhiều ê-kíp đã phối hợp điều trị cho bệnh nhân, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo trực bệnh viện. Chính sự phối hợp đồng bộ đã giúp các bác sĩ tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời khắc ấy: Cứu sống người bệnh.

Bệnh nhân N. được chăm sóc tại khoa. Ảnh: BVCC.

Điều dưỡng Hoàng Thị Huyền Trang - khoa Ngoại Thần kinh chia sẻ, dù không có người nhà nhưng các điều dưỡng kiên trì chăm sóc bệnh nhân từ khi nhập viện.

Theo chị Trang, những ngày nằm viện của bệnh nhân sau tai nạn có thể là quãng thời gian khó khăn và nhiều bất an. Khi không có người thân bên cạnh, từng lần thăm khám, chăm sóc, từng lời hỏi han của nhân viên y tế càng trở nên đáng quý.

Đến khi sức khỏe ổn định và chuẩn bị xuất viện, vợ bệnh nhân đã có mặt để chia sẻ lời cảm ơn với những người cứu chữa chồng mình.

Chị L.T.H.N (vợ bệnh nhân) chia sẻ, khi được đưa chồng vào viện vì tai nạn thì chưa có người nhà. Các bác sĩ đã tận tâm giúp đỡ, cứu chữa. Từ một người đàn ông nhập viện trong tình trạng hôn mê, không giấy tờ, không người thân, anh N. đã nhận được sự quan tâm của toàn thể bệnh viện và dần hồi phục trở về bên gia đình.

Với ê-kíp ngày hôm đó, sự hồi phục của anh N. là niềm vui lớn. Dù không có người thân bên cạnh, anh vẫn không đơn độc. Bệnh viện đã quyết định ưu tiên cứu người, còn các thủ tục rào cản pháp lý và hành chính sẽ được hoàn thiện sau. Quy trình khẩn cấp đã thành công - bác sĩ Thọ chia sẻ.