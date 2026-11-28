Trao đổi với phóng viên VietNamNet, bác sĩ Du cho biết trong quá trình làm việc, bệnh nhân ở quê ra khám thường hay mang con gà, mớ rau, chục trứng… biếu bác sĩ. Thông thường mọi người hay đựng trứng trong túi ni lông có lót trấu. Vì thế, món quà lần này mang lại cho anh một cảm giác khác biệt.

“Đây là lần đầu tiên bệnh nhân xếp giỏ trứng đẹp như vậy nên lúc đầu tôi hơi bối rối, bất ngờ… nhưng thực sự rất vui”, bác sĩ Du chia sẻ.

Gắn bó với lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, điều trị hiếm muộn và vô sinh từ năm 2011, đến nay bác sĩ Du đã có 16 năm làm nghề. Qua nhiều năm công tác, anh chứng kiến không ít gia đình phải chắt chiu, dành dụm từng khoản nhỏ để tìm con. Hành trình ấy không tính bằng tháng mà tính bằng năm, thậm chí có những gia đình tìm con suốt thập kỷ.

Bác sĩ Trịnh Văn Du bất ngờ, sung sướng khi nhận được hộp trứng cảm ơn từ người bệnh. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Du tâm sự rằng mỗi cặp vợ chồng tìm đến phòng khám đều có hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung của họ là mong ước có con. Chính vì vậy, đội ngũ y bác sĩ luôn hy vọng kết quả điều trị sẽ sớm mỉm cười với những gia đình này.

Người gửi tặng hộp quà đặc biệt lần này là vợ chồng anh H. Anh chị sinh sống tại vùng miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, vượt đường xa ra Hà Nội để thăm khám và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ngay ở lần chọc trứng đầu tiên, anh chị đạt được kết quả khả quan với chi phí thấp hơn mức thông thường. Theo đó, thay vì tốn khoảng 90 triệu đồng như nhiều trường hợp khác, anh chị sử dụng phác đồ liều thấp với chi phí khoảng 70 triệu đồng mà vẫn thu được nhiều trứng và nhiều phôi.

Với điều kiện kinh tế khó khăn, khoản chênh lệch 20 triệu đồng là số tiền đáng kể đối với gia đình anh H. Nhờ vậy, vợ chồng anh chị bớt đi một phần gánh nặng tài chính, không phải nghĩ đến chuyện vay mượn thêm người thân. Đến nay, vợ anh H. đã mang thai ở tuần thứ 12.

Sáng 18/11, sau khi hoàn tất 10 ca chọc trứng và chuyển phôi, khoảng 10 giờ, bác sĩ Du xuống phòng khám thì thấy vợ chồng anh H. đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Người đàn ông đến từ vùng núi Thanh Hóa chân thành gửi lời cảm ơn bác sĩ đã hỗ trợ cho gia đình có được kết quả thuận lợi. Người đàn ông này thật thà nói với bác sĩ Du: “Bác đã chọc giúp em một rổ trứng. Em đã thức đêm xếp trứng cho đẹp để tặng bác, cám ơn bác''.

Trước sự chu đáo ấy, bác sĩ Du không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Vị bác sĩ chuyên về hiếm muộn cho biết thêm, sau khi anh đăng bức ảnh hộp quà trứng lên mạng xã hội, một vài bệnh nhân khác cũng làm theo cách tương tự. Đến dịp 20/11, một số thầy cô giáo cũng nhận được những giỏ trứng làm quà từ học trò.

Theo bác sĩ Du, hộp trứng không mang giá trị vật chất lớn nhưng chứa đựng sự trân trọng và tấm lòng chân thành mà người bệnh gửi tới bác sĩ- người đã đồng hành trong hành trình tìm con của gia đình.