Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế, trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Giáp Hùng.

Tại buổi lễ, BSCK2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế, trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang có tân Giám đốc. Phó Giám đốc Sở Y tế chúc mừng BSCK2 Võ Giáp Hùng được lãnh đạo Sở Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ.

Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động bệnh viện, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giáo sư Tạ Văn Trầm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, chúc mừng Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Giáp Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thầy thuốc Ưu tú, BSCK2 Võ Giáp Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế; sự hỗ trợ, đồng hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng các thế hệ lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động bệnh viện trong suốt quá trình công tác.

Trên cương vị Giám đốc bệnh viện, BSCK2 Võ Giáp Hùng xác định sẽ cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động kế thừa những thành quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước hiện thực hóa định hướng quy hoạch phát triển Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trở thành bệnh viện đảm nhận chức năng vùng, là địa chỉ tin cậy của người dân trong tỉnh và khu vực.