Bác sĩ choáng váng khi xem quảng cáo giác hơi 'hút' ra cục máu đông

Quảng bá chích máu, giác hơi 'chữa' đột quỵ

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin quảng bá, chia sẻ trải nghiệm cá nhân về chích máu đầu ngón tay, giác hơi “hút cục máu đông” vùng cổ để chữa hoặc phòng ngừa đột quỵ.

Đáng lo ngại, một số người không có chuyên môn y khoa vẫn đưa ra hướng dẫn, khuyến cáo người bệnh thực hiện các phương pháp trên. Trong khi đó, việc tự ý can thiệp không những không điều trị được nguyên nhân đột quỵ mà còn có nguy cơ khiến người bệnh chậm trễ cấp cứu, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

Khi xem những hình ảnh về giác hơi, chích máu trên, Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cũng tỏ ra choáng váng khi vẫn có nhiều người tin.

Bác sĩ Mạnh khẳng định việc “chích máu chữa đột quỵ, giác hơi hút máu” không có cơ sở y khoa. Đến nay, y khoa không có bằng chứng lâm sàng cho thấy việc chích máu đầu ngón tay có thể cải thiện tình trạng của người bệnh đột quỵ. Việc lấy máu tại đầu ngón tay không thể loại bỏ cục máu đông gây tắc mạch não hay làm thông dòng máu lên não.

Trong khi đó, chích máu, giác hơi hoặc thực hiện các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị nhưng thực tế lại làm mất thời gian quý giá để đưa họ đến bệnh viện.

Hình ảnh quảng cáo giác hơi hút cục máu đông trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết trong Đông y, giác hơi bằng lửa tạo nhiệt được sử dụng trị một số chứng bệnh do hàn như đau bụng, đau lưng, đau vai, đau gáy, đau cổ...

Giác hơi tạo áp lực âm tại vùng da, gây sung huyết tại chỗ. Một số người thực hiện giác hơi với mục đích giảm đau hoặc thư giãn. Tuy nhiên, những tác động này không đồng nghĩa với việc giác hơi có thể làm tan cục máu đông, thông mạch máu não hay điều trị nguyên nhân gây đột quỵ.

Ngoài giác hơi khô, còn có giác hơi bằng bơm hút và giác hơi ướt. Với giác hơi ướt, da được chích trước khi đặt cốc giác, khiến một lượng máu nhỏ chảy ra ngoài nhưng không có nghĩa “cục máu đông” trong mạch máu được hút ra ngoài.

Cục máu đông gây tắc mạch não là một vấn đề bên trong hệ thống mạch máu. Việc lấy một lượng máu nhỏ từ đầu ngón tay hoặc tạo vết giác trên da không thể lấy cục huyết khối đang gây tắc mạch trong não ra ngoài.

Đột quỵ không thể chờ thử các phương pháp truyền miệng

Điều đáng lo ngại nhất khi người bệnh áp dụng các phương pháp trên không nằm ở bản thân vết chích hay vết giác mà là thời gian cấp cứu bị kéo dài.

Bác sĩ Mạnh cho rằng khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, nhìn mờ, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội bất thường, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay.

Bên cạnh nguy cơ trì hoãn cấp cứu, các thủ thuật chích hoặc làm chảy máu không đúng kỹ thuật còn có thể gây nhiễm trùng, tổn thương mô và chảy máu, đặc biệt ở người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu.