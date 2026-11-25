Những ai dễ bị ảnh hưởng khi trời chuyển rét?

Hôm nay, Miền Bắc bước vào ngày rét nhất với mức nhiệt vùng núi dưới 9 độ, đồng bằng phổ biến 13-16 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thay đổi giữa ngày và đêm, cùng với tình trạng rét sâu, có thể ảnh hưởng đến khả năng thích nghi của cơ thể. Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mạn tính có nguy cơ gặp các vấn đề về hô hấp, tim mạch và cơ xương khớp.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Ths.BS Nguyễn Minh Châu - Phó Trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Phương Đông cho biết, dưới góc độ y khoa, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không đơn thuần chỉ gây cảm giác khó chịu, mệt mỏi mà còn tác động trực tiếp đến nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch, hô hấp và hệ thống điều hòa thân nhiệt.

Ở người cao tuổi, khả năng điều hòa thân nhiệt và đáp ứng của hệ tim mạch thường suy giảm theo tuổi. Mạch máu kém đàn hồi, phản xạ điều chỉnh huyết áp không còn linh hoạt nên dễ xuất hiện những biến động về huyết áp và tuần hoàn.

Ngày và đêm nay (25/11) là thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này (Ảnh: Hữu Thắng).

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim, hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) thường có khả năng thích nghi kém hơn.

Sự thay đổi nhiệt độ có thể làm tăng gánh nặng hoạt động của tim hoặc kích thích đường hô hấp, khiến các triệu chứng bệnh trở nên rõ rệt.

Điều cần nhấn mạnh là không phải cứ chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn thì sẽ mắc bệnh. Nguy cơ còn phụ thuộc vào mức nhiệt thực tế, tốc độ thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi của từng người.

Trong giai đoạn chuyển mùa, khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, bác sĩ Minh Châu thường lưu ý đến 3 nhóm bệnh lý chính là bệnh hô hấp, bệnh tim mạch và các bệnh lý cơ xương khớp.

Ở những bệnh nhân hen phế quản và COPD, đây có thể là yếu tố khởi phát đợt cấp. Ngoài ra, thời điểm giao mùa cũng có thể trùng với giai đoạn gia tăng lưu hành của một số virus đường hô hấp như cúm, RSV và các tác nhân gây nhiễm trùng khác.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Ở những bệnh nhân đã có tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc bệnh mạch vành, sự thay đổi này có thể góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau thắt ngực, thiếu máu cơ tim và các biến cố tim mạch.

Đối với hệ cơ xương khớp, nhiều bệnh nhân thoái hóa khớp, viêm khớp hoặc đau cơ mạn tính thường phản ánh tình trạng đau và cứng khớp tăng lên khi trời lạnh. Đặc biệt, cần phân biệt tình trạng đau khớp tăng do các yếu tố môi trường với đợt viêm khớp thực sự hoặc các bệnh lý khác.

Những đối tượng cần thận trọng nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai có bệnh lý nền, người mắc bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính, đái tháo đường và những người có nhiều bệnh lý phối hợp.

Cẩn trọng những thói quen tưởng chừng vô hại có thể ảnh hưởng sức khoẻ

Trả lời câu hỏi về những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng khi nhiệt độ ngày - đêm chênh lệch lớn?

Bác sĩ Minh Châu cho hay, trong thực tế, có nhiều thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhưng có thể khiến cơ thể phải chịu những thay đổi nhiệt độ không cần thiết, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Trước hết là thói quen tắm quá muộn, nhất là khi nhiệt độ môi trường xuống thấp. Việc tiếp xúc đột ngột với nước quá lạnh có thể gây co mạch, làm tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Thứ hai là việc sử dụng điều hòa không hợp lý. Một số người có thói quen để nhiệt độ điều hòa quá thấp, đặc biệt vào ban đêm, khiến cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh trong thời gian dài.

Thứ ba là việc thay đổi môi trường nhiệt độ quá đột ngột, chẳng hạn từ phòng điều hòa lạnh ra ngoài trời nóng hoặc từ nơi ấm áp ra ngoài trời rét mà không có biện pháp giữ ấm phù hợp.

Một thói quen khác cũng cần điều chỉnh là ngại vận động khi trời lạnh. Việc ít vận động kéo dài có thể làm giảm sức bền, tăng tình trạng cứng khớp và ảnh hưởng bất lợi đến kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết.

Người dân nên duy trì hoạt động thể lực đều đặn, có thể chuyển sang tập luyện trong nhà khi thời tiết quá lạnh (Ảnh: Hữu Thắng).

"Người dân nên duy trì hoạt động thể lực đều đặn, có thể chuyển sang tập luyện trong nhà khi thời tiết quá lạnh. Trước khi tập cần khởi động kỹ, tăng dần cường độ và giữ ấm phù hợp. Điều quan trọng không phải là tránh hoàn toàn các hoạt động sinh hoạt khi trời lạnh", bác sĩ.Châu cho hay.

Để chủ động bảo vệ sức khoẻ trong giai đoạn chuyển mùa, theo bác sĩ Minh Châu, điều quan trọng nhất là duy trì lối sống lành mạnh, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của môi trường, đồng thời kiểm soát hiệu quả các bệnh lý nền.

Về chế độ dinh dưỡng, người dân cần ăn uống đầy đủ, cân đối các nhóm chất, tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Đối với người mắc tăng huyết áp và bệnh tim mạch, cần duy trì chế độ ăn giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kiểm soát lượng chất béo bão hòa và tránh lạm dụng rượu bia.

Cùng với đó, duy trì hoạt động thể lực phù hợp. Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần nếu tình trạng sức khỏe cho phép. Với người cao tuổi, có thể lựa chọn đi bộ, tập dưỡng sinh, đạp xe tại chỗ hoặc các bài tập vận động nhẹ nhàng. Khi thời tiết lạnh, nên khởi động kỹ và tránh tập luyện gắng sức đột ngột.

Đồng thời, đảm bảo giấc ngủ và giữ ấm cơ thể phù hợp. Ngoài ra, đối với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, cần đặc biệt chú trọng việc theo dõi sức khỏe và tuân thủ điều trị. Người bệnh tăng huyết áp nên đo huyết áp tại nhà đều đặn, đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối, ghi lại kết quả để bác sĩ đánh giá khi cần thiết.

Một vấn đề rất quan trọng là người bệnh tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc, tăng liều hoặc giảm liều thuốc điều trị chỉ vì thấy thời tiết thay đổi hoặc huyết áp dao động trong một vài lần đo. Việc điều chỉnh thuốc cần dựa trên đánh giá toàn diện của bác sĩ.

Đặc biệt, với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính, không nên chủ quan trước những triệu chứng bất thường, bởi phát hiện sớm và xử trí kịp thời là yếu tố quyết định trong việc hạn chế các hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe.