Bác sĩ chỉ nguyên nhân khiến tăng huyết áp khó kiểm soát

Theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy - Giám đốc Trung tâm Nội tiết và Chuyển hóa, Bệnh viện Bạch Mai, trong số những bệnh nhân đến khám vì tình trạng tăng huyết áp khó kiểm soát, không ít trường hợp mắc cường aldosterone tiên phát nhưng chưa được phát hiện trong nhiều năm.

Nhiều bệnh nhân mắc tăng huyết áp nhưng khó kiểm soát bởi bệnh lý tuyến thượng thận. (Ảnh minh họa).

Mặc dù, không phải mọi trường hợp tăng huyết áp đều liên quan đến bệnh lý tuyến thượng thận, nhưng theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, một số dấu hiệu có thể gợi ý người bệnh cần được kiểm tra nguyên nhân này.

Đó là người có huyết áp tăng cao, đặc biệt trên 160/100 mmHg, hoặc phải sử dụng 3-4 loại thuốc hạ huyết áp phối hợp nhưng huyết áp vẫn không được kiểm soát.

Bên cạnh đó, người bị hạ kali máu không rõ nguyên nhân, thường xuyên yếu cơ, chuột rút; người phát hiện có khối u tuyến thượng thận khi siêu âm, chụp CT cũng nên được đánh giá nguy cơ cường aldosterone tiên phát.

Một số nhóm khác cũng cần lưu ý như người tăng huyết áp khi còn trẻ, đặc biệt dưới 40 tuổi; người bị rung nhĩ không rõ nguyên nhân hoặc có tiền sử gia đình mắc đột quỵ khi còn trẻ.

"Việc phát hiện đúng nguyên nhân có ý nghĩa quan trọng bởi nếu chỉ tập trung tăng liều thuốc hạ huyết áp mà bỏ qua cường aldosterone tiên phát, bệnh có thể tiếp tục diễn tiến âm thầm, BS Bảy cho hay.

Điều đáng nói, bệnh lý cường aldosterone tiên phát có khả năng điều trị khỏi trong một số trường hợp. Nếu các xét nghiệm và thăm dò xác định tình trạng tăng aldosterone xuất phát từ một bên tuyến thượng thận, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến hoặc khối u gây bệnh. Sau phẫu thuật, khoảng một nửa số bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường, huyết áp được cải thiện rõ rệt và một số trường hợp không còn cần sử dụng thuốc hạ huyết áp.

Với trường hợp tổn thương cả hai bên tuyến thượng thận hoặc không có chỉ định phẫu thuật, người bệnh vẫn có thể được điều trị bằng các thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid. Nhóm thuốc này giúp hạn chế tác động của aldosterone, qua đó kiểm soát huyết áp và cải thiện tình trạng hạ kali máu.

"Việc phát hiện cường aldosterone tiên phát sớm không chỉ giúp kiểm soát huyết áp mà còn mở ra cơ hội điều trị nguyên nhân, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng tim mạch lâu dài cho bệnh nhân", BS Quang Bảy nhấn mạnh.