Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Ngày 23/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã cấp cứu, phẫu thuật cứu sống sản phụ 37 tuổi bị xoắn tử cung 180 độ, biến chứng sản khoa hiếm gặp.

"Chị này bị xoắn tử cung 180 độ, là biến chứng sản khoa hết sức hiếm gặp. Lực lượng bác sỹ đã phải kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện để giải cứu", đại diện cơ sở y tế nói.

Người phụ nữ trước đó được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng bụng căng cứng, đau dữ dội, khó thở, mạch và huyết áp không đo được. Chị này mang thai lần 3, thai 36 tuần, ngôi ngược, có tiền sử 2 lần mổ lấy thai.

Đội ngũ bác sỹ sau quá trình thăm khám xác định sản phụ rối loạn tuần hoàn nghiêm trọng, thiếu máu nguy kịch, rau bong non thể nặng, thai đã lưu. Ê kíp Khoa Cấp cứu, Khoa Phụ sản tức tốc hồi sức tích cực, truyền máu tối cấp rồi chuyển lên phòng mổ.

Ki mở bụng, các bác sĩ chứng kiến thân tử cung tím đen, bị vặn xoắn 180 độ. Hai vòi trứng, buồng trứng hai bên bị xoắn theo, tạo thành nút thắt tại vùng eo cổ tử cung, không thể tháo xoắn.

Sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ, là biến chứng sản khoa hết sức hiếm gặp

Phương án mở đoạn dưới tử cung để lấy thai ngay lập tức được triển khai. Trước thực tế toàn bộ tử cung đã tím đen, tổn thương không còn khả năng bảo tồn, bác sĩ buộc phải cắt tử cung bán phần để kiểm soát tổn thương, cầm máu, cứu sống sản phụ.

Sau ca mổ, sản phụ tiếp tục được hồi sức tích cực trong tình trạng nặng, phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch tại Khoa Hồi sức Ngoại.

Trong quá trình cấp cứu, phẫu thuật và điều trị hậu phẫu, sản phụ được truyền 2,5 lít hồng cầu khối, 1,2 lít huyết tương tươi đông lạnh và 400 ml tủa lạnh, đồng thời được theo dõi sát tình trạng đông máu, tuần hoàn và hô hấp.

Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng sản phụ từng bước cải thiện, ổn định và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, xoắn tử cung là biến chứng cực kỳ hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi. Trong trường hợp này, sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa, từ kích hoạt "Báo động đỏ", hồi sức tích cực, truyền máu đến phẫu thuật cấp cứu, có ý nghĩa quyết định trong quá trình cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi thai phụ xuất hiện đau bụng dữ dội, đột ngột, bụng cứng, có dấu hiệu sốc hoặc diễn biến bất thường không giải thích được, cần được thăm khám và xử trí cấp cứu kịp thời.