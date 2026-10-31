Bác sĩ cảnh báo nhiều người cao tuổi mắc cúm A nguy kịch vì nguyên nhân ít ngờ

Những ca biến chứng nặng do chưa tiêm vắc xin cúm

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Thị Vân Anh – Trưởng khoa Nội nhiễm Bệnh viện Thống Nhất cho biết, hơn 20 năm làm việc tại bệnh viện nhưng đây là lần đầu tiên thấy các bệnh nhân mắc cúm A là người cao tuổi phải nhập viện nhiều như vậy.

Cùng thời điểm này mỗi năm, gần như khoa không có ca nhiễm cúm A nào. Thế nhưng vừa qua, chỉ trong 2 tháng 9 và 10/2026, Khoa Nội nhiễm đã điều trị cho 49 ca cúm A nội trú. Cụ thể, vào ngày 30/10, đang có 16 ca mắc cúm A nằm viện (4 ca bị biến chứng phải thở oxy).

Một trong số trường hợp trở nặng nhanh chóng khi mắc cúm là nam bệnh nhân tên N.V.Q., 73 tuổi, ngụ tại phường Tân Bình, nhập viện ngày 29/10.

Vừa có triệu chứng ho khan, sốt, nhức mỏi, đau đầu, đau cơ ngày thứ 2 mà ông Q. đã khó thở nên người nhà đưa tới khám và lập tức được yêu cầu nhập viện. Bệnh nhân có tiền sử mổ bắc cầu mạch vành.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận chỉ số bão hòa oxy trong máu của ông Q. sụt giảm, phim chụp thể hiện phổi bị thâm nhiễm. Bệnh nhân đang phải thở oxy, truyền kháng sinh và dùng thuốc kháng virus.

Ông N.V.Q. bị suy hô hấp, thâm nhiễm phổi do biến chứng của cúm A. Ảnh: Thanh Huyền

Tiếp theo là nam bệnh nhân tên V.Q.H., 71 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng, bệnh nhân cũng nhập viện với triệu chứng sốt cao, ho có đàm đặc, đau họng, đau cơ ở ngày thứ 4 nhiễm cúm. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy ông H. bị tổn thương đáy phổi. Bệnh nhân cũng phải điều trị kháng sinh đường truyền theo phác đồ trong 7 ngày.

Còn tình trạng cụ ông tên B.N.V., 82 tuổi, ngụ tại phường Tân Phú là nghiêm trọng nhất. Bệnh nhân sốt, ho khan, ăn uống kém tới ngày thứ 2 là đã khó thở nhiều nên phải nhập viện và xác định nhiễm cúm A.

Cụ ông nhanh chóng bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp và các bệnh nền cũng theo đó mà thêm nặng nề. Bệnh nhân có rất nhiều bệnh nền như hẹp động mạch cảnh, suy thận mạn giai đoạn 3, tăng huyết áp, tăng tiểu cầu, rối loại chuyển hóa lipid, trào ngược dạ dày thực quản, xuất huyết tiêu hóa. Người bệnh phải thở oxy, điều trị tích cực và được bác sĩ theo dõi sát sao.

Cả 3 trường hợp kể trên đều có điểm chung là chưa chích ngừa vắc xin cúm.

Người cao tuổi dễ trở nặng khi mắc cúm A, vì sao?

Theo bác sĩ Vân Anh, triệu chứng nhiễm cúm ở người cao tuổi thường rất mơ hồ, khiến bệnh nhân chỉ nhận ra sự thay đổi của cơ thể khi tình trạng đã chuyển nặng. Nguyên nhân do hệ miễn dịch của họ suy giảm. Việc mang sẵn các bệnh lý nền cũng góp phần làm cơ thể bệnh nhân giảm sức đề kháng.

Hơn nữa, chính những bệnh nền này lại khiến người cao tuổi dễ bị biến chứng và tiến triển nặng hơn khi mắc cúm. Các thống kê trên thế giới cho thấy, ngay trong tuần đầu tiên mắc cúm, nguy cơ gặp tai biến tim mạch như nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi có bệnh nền tăng từ 6-10 lần.

Khoa Nội nhiễm Bệnh viện Thống Nhất đang điều trị cho nhiều bệnh nhân cao tuổi mắc cúm A bị biến chứng. Ảnh: Thanh Huyền

Bác sĩ Vân Anh còn cảnh báo tình trạng một số người dân mua que test ở nhà, test thấy dương tính với cúm thì tự mua kháng sinh hay thuốc kháng virus về dùng.

Trước tiên, thuốc kháng virus có chỉ định cho những bệnh nhân trên 65 tuổi có bệnh nền. Đối với người trẻ dùng thuốc này cũng không đem lại sự khác biệt mấy. Ngoài ra, dùng thuốc này cần có chỉ định của bác sĩ để phù hợp với tình trạng, cơ địa từng người.

Tiếp đến, kháng sinh chỉ hiệu quả khi người bệnh bị bội nhiễm vi khuẩn, hoàn toàn không thể tiêu diệt virus gây bệnh. Việc tự ý dùng kháng sinh chẳng những không giúp khỏi bệnh mà còn gia tăng nguy cơ kháng thuốc vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ Vân Anh khuyên người cao tuổi hãy chích vắc xin cúm, tham gia hoạt động thể dục nhẹ nhàng, ăn uống khoa học để tăng cường đề kháng, hạn chế đến nơi đông người và luôn đeo khẩu trang lúc ra ngoài.

Ngoài ra, duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng cùng ý thức chủ động tránh tiếp xúc với người nghi nhiễm là những giải pháp then chốt để phòng bệnh.