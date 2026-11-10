Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đột quỵ cao hơn vào thời điểm này trong ngày

Theo nghiên cứu vào năm 2002 của Đại học Wayne State (bang Michigan, Mỹ), có đến một nửa số ca đột quỵ nghiêm trọng xảy ra vào buổi sáng.

Một phân tích của Đại học Rush (bang Illinois, Mỹ) từ năm 1998 trên gần 12.000 bệnh nhân đột quỵ cho thấy, nguy cơ đột quỵ cao hơn 72% trong khoảng thời gian từ 6-9 giờ sáng.

Tập thể dục từ 10-30 phút mỗi ngày như đi bộ, chạy bộ, đạp xe... có thể hỗ trợ hạ và kiểm soát huyết áp hiệu quả. (Nguồn: Pixabay)

Huyết áp dễ tăng vọt vào buổi sáng khi chúng ta thức dậy. Áp lực máu cao tác động lên các động mạch trong não có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông hoặc vỡ mạch máu, hai nguyên nhân chính gây đột quỵ.

“Tuy nhiên, đột quỵ buổi sáng không chỉ đơn giản là do huyết áp. Chính máu của chúng ta cũng thay đổi vào buổi sáng”, Tiến sĩ Trisha Pasricha, Trợ lý giáo sư tại Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết.

Máu trở nên đặc hơn vào buổi sáng làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Đó là vì tiểu cầu - những mảnh tế bào nhỏ, không màu giúp hình thành cục máu đông để cầm máu - dễ bám dính và vón cục lại với nhau hơn vào buổi sáng.

“Các cơ chế nội tại của chúng ta giúp làm tan cục máu đông trong cơ thể hoạt động kém hiệu quả hơn vào những giờ sáng sớm,” tiến sĩ Gregory Albers, giáo sư phẫu thuật thần kinh, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Stanford, giải thích.

Đột quỵ gia tăng ở người trẻ

Tại Mỹ, phần lớn người bị đột quỵ đều trên 65 tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ người trẻ tuổi phải đối mặt với vấn đề này đang gia tăng trong những thập kỷ gần đây.

Theo nghiên cứu của Đại học Cincinnati (bang Ohio, Mỹ), công bố vào tháng 9 vừa qua, tỷ lệ đột quỵ ở người trưởng thành từ 20-54 tuổi, sống ở vùng Trung Tây của nước này, đã tăng gần gấp đôi từ năm 1993 đến năm 2020.

“Những người trẻ tuổi bị đột quỵ có huyết áp cao, tiểu đường, cholesterol cao, béo phì và tiền sử hút thuốc”, Aaron Shoskes, nhà thần kinh học tại Trung tâm Khoa học Thần kinh Lâm sàng của Đại học Y tế Utah, cho biết. “Vì vậy, trong nhiều trường hợp, đột quỵ không phải tự nhiên xảy ra”, ông Shoskes nói.

Theo Quỹ Não bộ Mỹ (ABF), mỗi năm có khoảng 795.000 ca đột quỵ và gần 140.000 ca tử vong do đột quỵ ở nước này.

Các dấu hiệu nhận biết đột quỵ bao gồm rối loạn thị giác, mất thăng bằng, yếu tay, mặt bị xệ và khó nói. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) nhấn mạnh điều trị đột quỵ càng nhanh chóng, khả năng phục hồi càng cao.

Giảm nguy cơ trong 10 phút

Để giảm nguy cơ đột quỵ, hãy tập trung vào việc giải quyết các yếu tố góp phần gây ra đột quỵ, bao gồm thiếu vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Tập thể dục từ 10-30 phút mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc khiêu vũ, có thể hỗ trợ hạ và kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu và nguyên nhân chính gây ra đột quỵ. (Nguồn: Pexels)

Các chuyên gia cũng khuyên mọi người nên ăn các loại thực phẩm tốt cho tim mạch như những thực phẩm được khuyến nghị trong chế độ ăn Địa Trung Hải, bao gồm rau lá xanh đậm và dầu ô liu.

“Những thay đổi lối sống này nghe có vẻ không thú vị, nhưng chúng là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ đột quỵ”, nhà thần kinh học Aaron Shoskes nhấn mạnh.

(theo The Independent)