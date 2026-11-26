Ngày 26/11, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh cho biết vừa phẫu thuật cho nữ bệnh nhân K.T. (54 tuổi, quê Campuchia) có khối u nội sọ chèn ép giao thoa thị giác.

Bác sĩ phân tích hình ảnh chụp MRI sọ não, đánh giá vị trí và mức độ chèn ép của khối u lên giao thoa thị giác. Ảnh: BSCC

Một bệnh nhân thường xuyên bị đau đầu kéo dài, thị lực suy giảm nghiêm trọng ở cả hai mắt. Bệnh nhân cho biết, bà đã trải qua 2 lần phẫu thuật tại một bệnh viện ở Campuchia nhưng tình trạng nhìn mờ vẫn không cải thiện và được giới thiệu sang Việt Nam điều trị.

Qua chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não, các bác sĩ phát hiện khối u nội sọ kích thước khoảng 1,6 x 1,7 x 2,5 cm, nằm chèn ép trực tiếp vào giao thoa thị giác. Theo bác sĩ, giao thoa thị giác là vị trí hai dây thần kinh thị giác gặp nhau và bắt chéo một phần, giữ vai trò quan trọng trong quá trình truyền tín hiệu hình ảnh từ mắt lên não. Khi bị khối u chèn ép, người bệnh có thể bị suy giảm thị lực, thu hẹp tầm nhìn, thậm chí mất thị lực nếu tổn thương kéo dài.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Doãn Tiến cho biết, đây là trường hợp can thiệp phức tạp do khối u nằm gần các dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Bên cạnh đó, bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật trước đó, khiến cấu trúc giải phẫu thay đổi, xuất hiện mô sẹo và tình trạng dính quanh các tổ chức thần kinh.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Doãn Tiến, đây là trường hợp phẫu thuật thần kinh phức tạp do khối u nằm sát các dây thần kinh và mạch máu quan trọng. Đặc biệt, bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật trước đó, khiến cấu trúc giải phẫu bị thay đổi, xuất hiện mô sẹo và tình trạng dính quanh các tổ chức thần kinh.

Để tiếp cận khối u, ê kíp lựa chọn kỹ thuật vi phẫu mở sọ lỗ khóa qua đường cung mày (supraorbital keyhole). Bác sĩ thực hiện đường rạch da tại vùng cung mày, tạo cửa sổ xương nhỏ để tiếp cận vùng nền sọ trước.

Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành bóc tách từng lớp mô sẹo, giải phóng khối u khỏi vùng giao thoa thị giác. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng đau đầu giảm rõ rệt. Sau 5 ngày hậu phẫu, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Về khả năng phục hồi thị giác, ê kíp phẫu thuật cho biết dây thần kinh thị giác bên trái của bệnh nhân đã chịu tổn thương nặng nề từ trước nên khả năng hồi phục rất hạn chế. Đối với mắt phải, việc giải phóng chèn ép tạo cơ hội cải thiện thị lực nhưng cần thêm thời gian theo dõi.

"Mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là lấy khối u mà còn phải giải phóng chèn ép, bảo vệ các mạch máu, dây thần kinh và giữ lại tối đa chức năng còn lại cho người bệnh", bác sĩ Võ Doãn Tiến chia sẻ thêm.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng nhìn mờ kéo dài. Không phải tất cả trường hợp suy giảm thị lực đều xuất phát từ bệnh lý tại mắt. Một số khối u nội sọ nằm gần dây thần kinh thị giác hoặc giao thoa thị giác có thể gây nhìn mờ, thu hẹp tầm nhìn và suy giảm thị lực tiến triển.

Đặc biệt, khi tình trạng nhìn mờ kéo dài, điều trị các bệnh lý về mắt thông thường không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá nguyên nhân và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết.

Việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ chức năng thị giác. Bởi khi dây thần kinh thị giác bị chèn ép trong thời gian dài và tổn thương nặng, khả năng phục hồi sau phẫu thuật có thể bị hạn chế.