Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu 'kêu cứu'

Bên lề hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Bưu điện năm 2026 sáng 24/10, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Đức Thịnh, Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện cảnh báo về tình trạng chấn thương khi chơi thể thao ngày càng gia tăng.

Theo bác sĩ Thịnh, khi các môn thể thao như cầu lông, pickleball, bóng đá ngày càng phổ biến, số người đến bệnh viện khám vì chấn thương khớp cũng tăng lên. Những tổn thương thường gặp liên quan đến khớp vai, khớp gối và cổ chân, trong đó có những trường hợp tái phát do người chơi trở lại vận động quá sớm.

Với chấn thương trật khớp vai, bác sĩ Thịnh nhấn mạnh, một sai lầm thường gặp là người bệnh cho rằng khớp đã trở về vị trí bình thường, hết đau đồng nghĩa với việc đã hồi phục hoàn toàn. Trên thực tế, các cấu trúc giữ vững khớp có thể vẫn bị tổn thương và chưa lành. Nếu tiếp tục chơi thể thao khi chưa đủ thời gian phục hồi, người bệnh có nguy cơ bị trật khớp tái diễn.

Phẫu thuật nội soi tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Đối với những môn thể thao đòi hỏi chạy, đổi hướng đột ngột hoặc xoay người như bóng đá, khớp gối chịu nhiều áp lực. Chấn thương có thể gây đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau hoặc rách sụn chêm, trong khi đây là những cấu trúc quan trọng giúp khớp gối vững chắc và vận động ổn định.

Các tổn thương này có thể khiến khớp gối bị lỏng, ảnh hưởng đến khả năng vận động và khiến người chơi khó trở lại phong độ ban đầu. Nếu tiếp tục tập luyện khi chấn thương chưa được điều trị và phục hồi đúng cách, tổn thương có thể nặng thêm, đồng thời làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp về sau.

Điều đáng lo ngại là thoái hóa khớp không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay sau chấn thương. Người bệnh có thể chưa nhận thấy bất thường trong thời gian dài, nhưng sau 10-15 năm, khớp từng bị tổn thương có thể suy giảm chức năng rõ rệt so với bên lành.

Bác sĩ Trần Đức Thịnh chia sẻ bên lề hội thảo. Ảnh: P.Anh.

Với pickleball, theo bác sĩ Thịnh, dù mức độ va chạm trực tiếp thường không cao, người chơi vẫn phải liên tục di chuyển, đổi hướng, cúi thấp người và dồn lực khi đánh bóng. Những động tác lặp đi lặp lại khiến khớp gối chịu tải trong suốt quá trình vận động. Nếu cường độ chơi vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể, các vi chấn thương có thể tích lũy theo thời gian.

Bác sĩ Thịnh cho biết, nhiều người chơi pickleball trong khoảng 1-2 năm mới bắt đầu xuất hiện tình trạng đau khớp gối. Ban đầu, cơn đau có thể không thường xuyên nên người chơi ít chú ý. Họ thường chỉ đến bệnh viện khi tình trạng kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã nghỉ ngơi và tự xử lý tại nhà.

Qua thăm khám, một số trường hợp được phát hiện rách sụn, yếu cơ hoặc gặp vấn đề khiến khớp gối mất cân bằng. Tùy tình trạng cụ thể, người bệnh có thể cần tập phục hồi chức năng để tăng cường sức mạnh nhóm cơ hỗ trợ khớp. Những chấn thương nặng hơn cũng cần được đánh giá để xác định hướng điều trị phù hợp.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hùng Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, cho biết hội nghị năm nay có chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong y học – Từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng”, với 19 báo cáo, được chia thành 3 phiên khoa học. Đặc biệt, bác sĩ Hùng Mạnh cho biết, bên cạnh các báo cáo chuyên môn lâm sàng, ban tổ chức chú trọng thêm các nội dung liên quan đến công tác hậu cần nhằm nâng cao hiệu quả vận hành bệnh viện. Trong đó, có ba báo cáo tập trung vào các lĩnh vực hậu cần, bao gồm chuyển đổi số và ứng dụng các công cụ do bệnh viện tự thiết kế để hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu công việc, bảo đảm quá trình vận hành thuận lợi và chính xác hơn. Đáng chú ý, một báo cáo đề cập đến việc đổi mới, cải tiến quy trình mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế theo hướng bảo đảm tính cạnh tranh, tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện. Qua đó, bệnh viện có thể chủ động nguồn cung ứng, tránh để công tác hậu cần ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.