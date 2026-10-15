Bác sĩ cảnh báo 6 chấn thương rình rập người chơi Pickleball

Trong vài năm trở lại đây, Pickleball bùng nổ và nhanh chóng trở thành một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Lối chơi dễ tiếp cận, chi phí đầu tư hợp lý, tính giải trí cao cùng khả năng kết nối cộng đồng là những lý do giúp bộ môn này thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều lứa tuổi.

Tuy nhiên, song song với những lợi ích rõ rệt về thể lực và tinh thần, số ca chấn thương liên quan đến Pickleball cũng ghi nhận mức tăng đáng báo động. Tại các cơ sở y tế chuyên khoa chấn thương thể thao, ngày càng nhiều người chơi tìm đến khám trong tình trạng đau vai, sưng gối, đau khuỷu tay hoặc chịu các tổn thương nặng do té ngã trên sân.

Bong gân và căng cơ là dạng chấn thương khi chơi Pickleball thường gặp nhất. Ảnh ST/nguồn phunuvietnam.vn

Theo Ths.BS Phạm Sơn Tùng, Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình và Y học thể thao – Bệnh viện E, nhiều người thường lầm tưởng Pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng và an toàn. Thực tế, dù diện tích sân nhỏ hơn tennis, bộ môn này lại đòi hỏi cường độ vận động rất cao với hàng loạt động tác tăng tốc đột ngột, dừng lại bất ngờ, di chuyển ngang liên tục và đập bóng qua đầu với lực đánh lớn. Đáng chú ý, phần lớn người chơi hiện nay nằm trong độ tuổi trung niên hoặc những người mới bắt đầu tập luyện lại sau một thời gian dài ít vận động. Khi hệ cơ, gân và khớp chưa kịp thích nghi với cường độ tập luyện mới, rủi ro gặp phải các tổn thương thể chất là điều khó tránh khỏi.

Những chấn thương nào thường gặp khi chơi Pickleball

Bong gân cổ chân – chấn thương phổ biến nhất: Đây là một trong những chấn thương thường gặp nhất trong Pickleball. Nguyên nhân chủ yếu là di chuyển ngang quá nhanh, tiếp đất sai tư thế, giày không phù hợp, mặt sân trơn hoặc có vật cản. Người bệnh thường có biểu hiện đau mặt ngoài cổ chân, sưng nề nhanh sau chấn thương lật cổ chân, khó đi lại hoặc không thể chịu lực. Nhiều trường hợp chỉ nghĩ là “trật nhẹ” nên tiếp tục chơi. Tuy nhiên, việc không điều trị đúng có thể dẫn đến mất vững cổ chân mạn tính, khiến cổ chân dễ lật đi lật lại nhiều lần về sau.

Đau gối và tổn thương sụn chêm: Các động tác xoay người, chuyển hướng và dừng đột ngột khiến khớp gối chịu tải rất lớn. Người chơi có thể gặp viêm gân bánh chè, viêm điểm bám gân, tổn thương sụn chêm, đứt dây chằng chéo trước hoặc chéo sau, thoái hóa khớp gối tiến triển nhanh hơn ở người có bệnh thoái hóa gối trước đó. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm đau mặt trước hoặc mặt trong gối, khó ngồi xổm, kêu lục cục trong khớp, cảm giác kẹt khớp hoặc gối bị “khựng”, lỏng khớp gối. Đặc biệt ở người trên 45 tuổi, sụn chêm đã có sự lão hóa tự nhiên nên chỉ cần một động tác xoay người nhẹ không đúng tư thế cũng có thể gây rách sụn chêm.

Viêm gân chóp xoay vai: Pickleball yêu cầu nhiều động tác đánh bóng qua đầu, đặc biệt khi giao bóng hoặc đập bóng. Những động tác này khiến nhóm gân chóp xoay ở vai phải hoạt động liên tục. Triệu chứng thường gặp là đau vai khi giơ tay cao, đau khi mặc áo, đau về đêm, yếu tay khi nâng vật nặng, hạn chế vận động khớp vai đau. Nếu tiếp tục chơi dù đã đau, viêm gân kéo dài có thể tiến triển thành rách gân chóp xoay, nhất là ở người trung niên và cao tuổi.

“Hội chứng Khuỷu tay Pickleball” – tương tự Hội chứng Tennis Elbow: Đây là tình trạng viêm điểm bám gân ở mặt ngoài khuỷu tay. Nguyên nhân thường do đánh bóng sai kỹ thuật, cầm vợt quá chặt, chơi với cường độ cao trong thời gian dài. Biểu hiện bao gồm đau mặt ngoài khuỷu tay, đau tăng khi cầm nắm đồ vật, đau khi bắt tay hoặc mở nắp chai. Nhiều người cố gắng chịu đau để tiếp tục thi đấu, khiến tình trạng viêm trở nên dai dẳng và khó điều trị hơn.

Căng cơ và rách cơ vùng bắp chân: Bắp chân là nhóm cơ hoạt động rất nhiều trong Pickleball. Người chơi có thể cảm thấy đau nhói đột ngột ở bắp chân, cảm giác như bị ai đá từ phía sau, khó đi lại hoặc kiễng chân. Các trường hợp nhẹ có thể chỉ là căng cơ. Tuy nhiên, nếu xuất hiện bầm tím nhiều hoặc đau dữ dội cần đi khám để loại trừ rách cơ hoặc đứt gân Achilles.

Chấn thương do té ngã: Đây là nhóm chấn thương thường gặp ở người lớn tuổi. Khi cố cứu bóng, người chơi có thể trượt ngã, mất thăng bằng, va chạm với bạn chơi. Hậu quả có thể bao gồm gãy xương cổ tay, gãy xương đòn, gãy đầu trên xương cánh tay, gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi. Những chấn thương này thường nặng hơn rất nhiều so với các tổn thương phần mềm thông thường.

Làm thế nào để phòng tránh chấn thương?

Để bảo vệ sức khỏe và duy trì niềm đam mê bền vững, người chơi cần chủ động nhận biết các tín hiệu cảnh báo của cơ thể. Đặc biệt là việc phòng ngừa chấn thương cũng đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt như:

Khởi động kỹ trước khi chơi: Dành ít nhất 10–15 phút để làm nóng cơ thể, xoay các khớp, kéo giãn cơ, tập các động tác mô phỏng khi thi đấu.

Sử dụng giày phù hợp: Nên lựa chọn giày bám sân tốt, có khả năng hỗ trợ cổ chân, phù hợp với mặt sân thi đấu. Không nên sử dụng giày chạy bộ để chơi Pickleball vì khả năng hỗ trợ di chuyển ngang kém hơn.

Tăng cường sức mạnh cơ bắp: Các bài tập tăng cường cơ đùi, cơ mông, cơ cẳng chân, cơ vùng vai sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương.

Học kỹ thuật đúng: Nhiều chấn thương xuất phát từ việc cầm vợt sai, đánh bóng sai tư thế, di chuyển không hợp lý. Việc được hướng dẫn bởi huấn luyện viên có kinh nghiệm sẽ giúp hạn chế các lỗi kỹ thuật này.

Không cố chơi khi đang đau: Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Đau là tín hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu tiếp tục thi đấu khi đang đau, các tổn thương nhỏ có thể trở thành những chấn thương nghiêm trọng hơn, kéo dài thời gian điều trị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ cũng lưu ý, khi xuất hiện tình trạng đau kéo dài trên 5–7 ngày, vùng tổn thương sưng nề nhiều, khớp phát ra tiếng "rắc" khi chấn thương hoặc không thể đi lại bình thường, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán sớm qua siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI).

Pickleball mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song vẫn tiềm ẩn rủi ro chấn thương, nhất là với người trung niên và người mới tập. Hiểu rõ chấn thương, nhận biết dấu hiệu bất thường và chủ động phòng ngừa sẽ giúp bạn duy trì niềm vui vận động an toàn, bởi mục tiêu lớn nhất của thể thao là sức khỏe bền vững chứ không phải chiến thắng bằng mọi giá.

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